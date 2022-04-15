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    Навигация по рекам и каналам Петербурга начнется 18 апреля

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    Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков подписал распоряжение, которое открывает водные пути города для маломерных судов с 8:00 18 апреля.

    Как сообщает комтранс 15 апреля, выходить в реки и каналы смогут перевозчики, утвердившие стандарт безопасной деятельности. Ориентировочно сезон продлится до середины ноября, в прошлом году он завершился 8 ноября.

    В ночь на 10 апреля в Петербурге стартовал сезон разводки мостов. График разводки переправ в 2022 году остался прежним, актуальная информация — на портале «Мостотреста» и в его телеграм-канале, а также в бесплатном мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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