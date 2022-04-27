«Петровские Ассамблеи 2.0». Голосуем за хедлайнера!

Читателям «Фонтанки» предлагается самим выбрать артиста, который станет главным действующим лицом большого музыкального шоу «Петровские Ассамблеи 2.0» 29 мая, приуроченного ко Дню города.
Niletto или DJ Groove? Pharaoh, Slava Marlow, DJ Smash или Ваня Дмитриенко? Хедлайнер определится путем голосования. В нем может принять участие любой пользователь. Результат опубликуем по завершении опроса 1 мая.
Исполнитель, получивший наибольшее число голосов, будет приглашён на «Петровские Ассамблеи 2.0» в качестве специального музыкального гостя.
Предлагаем вам выбрать артиста, который станет участником предстоящего шоу
Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 мая.
Масштабный праздник «Петровские Ассамблеи 2.0» пройдет 29 мая при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга на «Газпром Арене» в рамках празднования 319-летия Санкт-Петербурга и 350-летия Петра Великого. В интерактивной программе исторические петербургские традиции будут совмещены с современной популярной культурой, проект объединит форматы городской ярмарки, зрелищного театрализованного шоу и грандиозной хип-хоп вечеринки.
Тысячи билетов будут бесплатно распространены через учебные заведения и общественные организации. Ведущими праздника станут Ида Галич и Тимур Родригез.
В качестве режиссера зрелищной части выбран Виктор Крамер, режиссер-постановщик таких культовых мероприятий, как «Снежное шоу» Вячеслава Полунина, оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре и «Руслан и Людмила» в Большом, спектакль «Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена» в МХТ им А. П. Чехова, который только что собрал аншлаги на гастролях в Петербурге.
Теперь известному режиссеру предстоит предложить петербуржцам современное творческое переосмысление традиции «Петровских ассамблей» — учрежденного царем-реформатором в 1718 году нового для России формата увеселений на свежем воздухе, который предполагал угощение, танцы, игры и беседы.