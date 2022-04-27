«Петровские Ассамблеи 2.0». Голосуем за хедлайнера!

Читателям «Фонтанки» предлагается самим выбрать артиста, который станет главным действующим лицом большого музыкального шоу «Петровские Ассамблеи 2.0» 29 мая, приуроченного ко Дню города.

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Niletto или DJ Groove? Pharaoh, Slava Marlow, DJ Smash или Ваня Дмитриенко? Хедлайнер определится путем голосования. В нем может принять участие любой пользователь. Результат опубликуем по завершении опроса 1 мая. Исполнитель, получивший наибольшее число голосов, будет приглашён на «Петровские Ассамблеи 2.0» в качестве специального музыкального гостя.

Предлагаем вам выбрать артиста, который станет участником предстоящего шоу Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 мая. Ваня Дмитриенко Выбрать DJ Groove Выбрать DJ Smash Выбрать Niletto Выбрать Pharaoh Выбрать Slava Marlow Выбрать

Масштабный праздник «Петровские Ассамблеи 2.0» пройдет 29 мая при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга на «Газпром Арене» в рамках празднования 319-летия Санкт-Петербурга и 350-летия Петра Великого. В интерактивной программе исторические петербургские традиции будут совмещены с современной популярной культурой, проект объединит форматы городской ярмарки, зрелищного театрализованного шоу и грандиозной хип-хоп вечеринки.