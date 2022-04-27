    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -1

    3 м/с, с-в

    766мм

    68%

    Подробнее
    usd72.71eur76.67
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Петровские Ассамблеи 2.0». Голосуем за хедлайнера!

    1518
    1 комментарий

    Читателям «Фонтанки» предлагается самим выбрать артиста, который станет главным действующим лицом большого музыкального шоу «Петровские Ассамблеи 2.0» 29 мая, приуроченного ко Дню города.

    ПоделитьсяПоделиться

    Niletto или DJ Groove? Pharaoh, Slava Marlow, DJ Smash или Ваня Дмитриенко? Хедлайнер определится путем голосования. В нем может принять участие любой пользователь. Результат опубликуем по завершении опроса 1 мая.

    Исполнитель, получивший наибольшее число голосов, будет приглашён на «Петровские Ассамблеи 2.0» в качестве специального музыкального гостя.

    Предлагаем вам выбрать артиста, который станет участником предстоящего шоу

    Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 мая.

    Ваня Дмитриенко
    DJ Groove
    DJ Smash
    Niletto
    Pharaoh
    Slava Marlow

    Масштабный праздник «Петровские Ассамблеи 2.0» пройдет 29 мая при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга на «Газпром Арене» в рамках празднования 319-летия Санкт-Петербурга и 350-летия Петра Великого. В интерактивной программе исторические петербургские традиции будут совмещены с современной популярной культурой, проект объединит форматы городской ярмарки, зрелищного театрализованного шоу и грандиозной хип-хоп вечеринки.

    Тысячи билетов будут бесплатно распространены через учебные заведения и общественные организации. Ведущими праздника станут Ида Галич и Тимур Родригез.

    В качестве режиссера зрелищной части выбран Виктор Крамер, режиссер-постановщик таких культовых мероприятий, как «Снежное шоу» Вячеслава Полунина, оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре и «Руслан и Людмила» в Большом, спектакль «Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена» в МХТ им А. П. Чехова, который только что собрал аншлаги на гастролях в Петербурге.

    Теперь известному режиссеру предстоит предложить петербуржцам современное творческое переосмысление традиции «Петровских ассамблей» — учрежденного царем-реформатором в 1718 году нового для России формата увеселений на свежем воздухе, который предполагал угощение, танцы, игры и беседы.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    angel of death
    а чё, на более приличных диджеев денег нет?
    правительство нищее како-то? =/
    а может они просто затянут пояса и скинутся по 50% от своей з.пл. и деньги отправят на операции больным детям?

    и зачем вообще эти Петровские Ассамблеи? потратьте деньги лучше в благотворительные фонды, а здесь опубликуйте отчётность - кому помогли, сколько потратили, что было сделано на эти деньги и каковы результаты...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний