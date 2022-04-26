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    Нарусова передала генпрокурору РФ информацию о нуждающихся в помощи срочниках

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    11 комментариев

    Сенатор Нарусова передала генпрокурору РФ папку с информацией о вернувшихся с Украины солдатах-срочниках, которым, по ее данным, отказывают в медицинской помощи.

    Сенатор Людмила Нарусова в ходе заседания Совета Федерации передала генпрокурору РФ Игорю Краснову папку с информацией о солдатах-срочниках, которые, по ее данным, принимали участие в спецоперации на Украине. Трансляция проходила в прямом эфире в RuTube-аккаунте Совфеда.

    «Речь идет о поручении президента РФ вам и структурному вашему подразделению — Главной военной прокуратуре — расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить», — сказала Нарусова в ходе заседания.

    Как уточнила Нарусова «Фонтанке.ру», в папке находятся данные солдат-срочников, которые получили в ходе военной спецоперации на Украине ранения или обморожения. Им, по информации сенатора, отказывают в медицинской помощи, сейчас они находятся в своих воинских частях. «Все номера указаны», — добавила она.

    «Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», — сказала она.

    Также им отказывают в признании их участниками боевых действий, поскольку это, по словам Нарусовой, означает признать, что «они были на линии фронта, что было запрещено».

    Напомним, 9 марта в Минобороны признали «несколько фактов» присутствия российских солдат-срочников в частях, принимающих участие в спецоперации на Украине. В тот же день Путин поручил Главной военной прокуратуре найти и наказать виновных в отправке туда срочников.

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    Комментарии (11)

    266752848
    Срочник имеет права ЗК, так было так есть и сейчас…
    мухомор
    Если дополнить историю этих срочников аутлайном легендарного фильма Козерог Один, то получиться готовый сценарий кинофильма. Голливуд уже проводит кастинг?
    Otkating
    Мин"обороны", Господин ПЖ и сенатор - у Всех разная "правда".
    "Правда" ручного применения.
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