Нарусова передала генпрокурору РФ информацию о нуждающихся в помощи срочниках

Сенатор Нарусова передала генпрокурору РФ папку с информацией о вернувшихся с Украины солдатах-срочниках, которым, по ее данным, отказывают в медицинской помощи.

«Речь идет о поручении президента РФ вам и структурному вашему подразделению — Главной военной прокуратуре — расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить», — сказала Нарусова в ходе заседания.

Сенатор Людмила Нарусова в ходе заседания Совета Федерации передала генпрокурору РФ Игорю Краснову папку с информацией о солдатах-срочниках, которые, по ее данным, принимали участие в спецоперации на Украине. Трансляция проходила в прямом эфире в RuTube-аккаунте Совфеда.

Как уточнила Нарусова «Фонтанке.ру», в папке находятся данные солдат-срочников, которые получили в ходе военной спецоперации на Украине ранения или обморожения. Им, по информации сенатора, отказывают в медицинской помощи, сейчас они находятся в своих воинских частях. «Все номера указаны», — добавила она.

«Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», — сказала она.

Также им отказывают в признании их участниками боевых действий, поскольку это, по словам Нарусовой, означает признать, что «они были на линии фронта, что было запрещено».

Напомним, 9 марта в Минобороны признали «несколько фактов» присутствия российских солдат-срочников в частях, принимающих участие в спецоперации на Украине. В тот же день Путин поручил Главной военной прокуратуре найти и наказать виновных в отправке туда срочников.