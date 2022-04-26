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    Рано радовались. Zara опровергла информацию о «возвращении» в Россию

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    8 комментариев

    Магазины бренда Zara не откроются в России с 30 апреля. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

    Ранее на сайте Zara появилась информация, согласно которой ее магазины якобы вновь возобновят работу в РФ в последний день апреля и будут открыты в мае.

    «Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — заявили на горячей линии компании.

    Ранее управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex (владеет брендами Zara и Bershka) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания рассчитывает возобновить деятельность в России, «как только это будет возможным и позволят условия». О том, смогут ли петербургские дизайнеры занять ее место, читайте в материале «Фонтанки».

    Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (8)

    Дежурный по объединению
    Я не понел! А что, кто то ждал?! Всем телогрейки от фабрики "большевичка"!
    angel of death
    кто бы сомневался
    и Ikea наверняка также поступит =Р
    stockstrey
    Импортозамещать тогда их до прихода, а потом подумать ещё.
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