Рано радовались. Zara опровергла информацию о «возвращении» в Россию

Магазины бренда Zara не откроются в России с 30 апреля. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.



Ранее на сайте Zara появилась информация, согласно которой ее магазины якобы вновь возобновят работу в РФ в последний день апреля и будут открыты в мае.



«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — заявили на горячей линии компании.



Ранее управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex (владеет брендами Zara и Bershka) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания рассчитывает возобновить деятельность в России, «как только это будет возможным и позволят условия». О том, смогут ли петербургские дизайнеры занять ее место, читайте в материале «Фонтанки».