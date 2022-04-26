Генпрокурор РФ предложил признать криптовалюту предметом «преступных посягательств»

Генпрокурор Игорь Краснов предложил законодательно признать криптовалюту предметом преступных посягательств и применить к ней ограничительные меры на выступлении с отчетом в Совете Федерации 26 апреля.
Необходимость введения ограничительных мер Игорь Краснов связал с ростом числа преступлений с цифровыми активами. «Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. В связи с этим, на мой взгляд, требуется их включение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части возможности признания предметом посягательств и наложения на цифровые валюты ограничительных мер», — подчеркнул он.
На прошлой неделе Ассоциация банков России (АБР) также предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках. Владелец анонимного криптокошелька должен будет либо выдать ключ, либо получить наказание за сокрытие имущества. В АБР убеждены, что такой подход позволит бороться с оттоком капитала и уклонением от уплаты налогов.
18 февраля Центробанк предложил полностью запретить в России майнинг, его организацию и обращение частных цифровых валют. Согласно законопроекту, физлицам будет запрещено способствовать этим процессам как на территории РФ, так и за ее пределами, а за нарушение требований Банк России предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей. 8 апреля Минфин направил в правительство свой законопроект о регулировании цифровых валют. Ведомство предложило разрешить гражданам вкладываться в криптовалюты в зависимости от результатов предварительного тестирования, а квалифицированным инвесторам и юрлицам - совершать операции с криптовалютами без ограничений. При этом Минфин предлагал сохранить запрет на использование цифровых валют в качестве средства платежа в России.