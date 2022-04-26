Генпрокурор РФ предложил признать криптовалюту предметом «преступных посягательств»

Генпрокурор Игорь Краснов предложил законодательно признать криптовалюту предметом преступных посягательств и применить к ней ограничительные меры на выступлении с отчетом в Совете Федерации 26 апреля.



Необходимость введения ограничительных мер Игорь Краснов связал с ростом числа преступлений с цифровыми активами. «Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. В связи с этим, на мой взгляд, требуется их включение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части возможности признания предметом посягательств и наложения на цифровые валюты ограничительных мер», — подчеркнул он.