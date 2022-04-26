Москалькова заявила, что предполагаемый убийца детей и воспитательницы под Ульяновском стоит на учете как психически больной

Мужчина, который предположительно устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, является местным жителем и стоит на учете как психически больной. Об этом 26 апреля заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



По ее словам, днем во вторник 26-летний злоумышленник вошел в здание учреждения и выстрелил из ружья в женщину, которая убирала помещение. После этого он застрелил двух детей и воспитательницу и покончил с собой.



Жертвами нападения стали 36-летняя воспитатель, девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Ранена 52-летняя младший воспитатель, она находится больнице с переломом обеих костей предплечья, женщина получила огнестрельное (дробь) ранение правого плеча.

