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    Москалькова заявила, что предполагаемый убийца детей и воспитательницы под Ульяновском стоит на учете как психически больной

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    3 комментария

    Мужчина, который предположительно устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, является местным жителем и стоит на учете как психически больной. Об этом 26 апреля заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    По ее словам, днем во вторник 26-летний злоумышленник вошел в здание учреждения и выстрелил из ружья в женщину, которая убирала помещение. После этого он застрелил двух детей и воспитательницу и покончил с собой.

    Жертвами нападения стали 36-летняя воспитатель, девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Ранена 52-летняя младший воспитатель, она находится больнице с переломом обеих костей предплечья, женщина получила огнестрельное (дробь) ранение правого плеча.

    Омбудсмен также рассказала, что в детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации. По словам депутата Александра Хинштейна, учреждение частными охранными организациями не охранялось. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство).

    Вооруженное нападение на детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма произошло днем во вторник. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что мужчина с ружьем вошел в здание во время «тихого часа» и открыл огонь. Губернатор региона Алексей Русских написал в своем телеграм-канале, что в результате погибли двое детей и воспитатель, ранение получила также младший воспитатель. По данным депутата Госдумы Сергея Морозова, сам нападавший покончил с собой.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что стрелком оказался 26-летний мужчина, который открыл огонь из гладкоствольного оружия ИЖ-27. «Владельцем оружия не является, на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии не состоит», — отметил парламентарий. Хозяин ружья — 68-летний гражданин, его ищут. СМИ писали, что подозреваемый и владелец ИЖ-27 в день трагедии собирались вместе пристреливать ружье.

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    Комментарии (3)

    267086865
    госпожа Москалькова, меня не интересует что он псих, вопрос в другом...почему псих не изолирован от общества? а разгуливает по улице с оружием...
    Антител
    Ну конечно, а как иначе!
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