На полигоне «Красный Бор» начинают рекультивацию сразу после задержания директора

На полигоне опасных отходов «Красный Бор» начинаются работы по рекультивации. Незадолго до этого он в очередной раз попал в криминальную хронику.
Как сообщает пресс-служба Смольного 26 апреля, началу масштабных работ по рекультивации посвятили торжественное мероприятие с участием губернатора Петербурга Александра Беглова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, председателя Совфеда Валентины Матвиенко и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.
Работы включены в федеральный проект «Чистая страна». Стадия проектирования закончилась в прошлом году. Исполнителем рекультивации является структура «Росатома» — Федеральный экологический оператор.
Интересно, что вокруг полигона на днях происходили не столь торжественные мероприятия — гендиректора Алексея Трутнева отправили под домашний арест по делу о растрате. Ему вменяется продажа металлолома с полигона. Сумма ущерба оценивается в 700 тысяч рублей, что сильно контрастирует с многомиллиардными перспективами дирекции, которую он возглавляет. Подробнее об этом и о том, как «Красный Бор» шел к рекультивации, читайте в материале «Фонтанки».