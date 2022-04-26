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    На полигоне «Красный Бор» начинают рекультивацию сразу после задержания директора

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    1 комментарий

    На полигоне опасных отходов «Красный Бор» начинаются работы по рекультивации. Незадолго до этого он в очередной раз попал в криминальную хронику.

    Как сообщает пресс-служба Смольного 26 апреля, началу масштабных работ по рекультивации посвятили торжественное мероприятие с участием губернатора Петербурга Александра Беглова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, председателя Совфеда Валентины Матвиенко и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

    Работы включены в федеральный проект «Чистая страна». Стадия проектирования закончилась в прошлом году. Исполнителем рекультивации является структура «Росатома» — Федеральный экологический оператор.

    Интересно, что вокруг полигона на днях происходили не столь торжественные мероприятия — гендиректора Алексея Трутнева отправили под домашний арест по делу о растрате. Ему вменяется продажа металлолома с полигона. Сумма ущерба оценивается в 700 тысяч рублей, что сильно контрастирует с многомиллиардными перспективами дирекции, которую он возглавляет. Подробнее об этом и о том, как «Красный Бор» шел к рекультивации, читайте в материале «Фонтанки».

    Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» находится в ведении Минприроды России. Полигон ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. В 70 картах содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. В 2014-м полигон перестал принимать отходы. В 2017-м у него была отозвана лицензия. Рекультивация полигона, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, может обойтись более чем в 10 млрд рублей.

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    Комментарии (1)

    AndrewBarsik
    Похоже, началось стремительное уничтожение доказательств на месте преступления.
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