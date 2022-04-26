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    Володин предложил признать Украину «террористическим государством» после информации о попытке покушений на российских журналистов

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    37 комментариев

    Украину необходимо признать террористическим государством после того, как Киев начал планировать теракты против российских журналистов, президент Владимир Зеленский должен понести за это личную ответственность, заявил в своём Telegram-канале утром 26 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    «Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность», — написал Володин, подчеркнув, что виновные в планировании нападений на российских журналистов «должны быть наказаны».

    «Фонтанка» писала, что о попытке покушения на российского телеведушего Владимира Соловьева накануне сообщил президент РФ Владимир Путин. В ФСБ задержание злоумышленников подтвердили. По версии Следственного комитета РФ, задержанные планировали подорвать машину журналиста в Москве. Позднее стало известно, что, помимо Соловьева, покушения якобы также готовились на Дмитрия Киселёва, Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

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    Комментарии (37)

    hal9000
    А еще есть такая птичка Пеночка Веснушка..))..ато все Соловей да Соловей..вон скока птиц всяких симпатичных..зациклились уже на Соловье..
    274655793
    Что то Лизы Песковой давно не слышно.
    dragvs
    А доказательства где? Поддельные украинские паспорта? "Подпись неразборчива"?
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