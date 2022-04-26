Володин предложил признать Украину «террористическим государством» после информации о попытке покушений на российских журналистов

Украину необходимо признать террористическим государством после того, как Киев начал планировать теракты против российских журналистов, президент Владимир Зеленский должен понести за это личную ответственность, заявил в своём Telegram-канале утром 26 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.



«Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность», — написал Володин, подчеркнув, что виновные в планировании нападений на российских журналистов «должны быть наказаны».

