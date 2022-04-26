Пожар на нефтебазе в Брянске полностью потушен

Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в Брянске. Об этом утром 26 апреля сообщили в региональном управлении МЧС.



«В 7:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.



Напомним, что о пожаре на нефтебазе «Транснефть-Дружба» в Фокинском районе города стало известно рано утром 25 апреля. Также сообщалось о возгорании резервуара с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу.



«Фонтанка» показывала видео с кадрами пожара на нефтебазе в Брянске.

