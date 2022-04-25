Мишель Хазанавичус переименовал свой фильм «Z» к Каннскому фестивалю

Кинорежиссер Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар»), чей фильм Z («Comme Z») должен открывать Каннский кинофестиваль, переименовал картину. Теперь лента на французском называется «Coupé», — сообщило 25 апреля издание Variety. На других языках она изначально называлась иначе, например, в российском переводе — «Окончательный монтаж».



Режиссер пояснил, что исходное французское имя работы было обусловлено сюжетом — это зомби-комедия. А о замене названия попросил Украинский институт в Лондоне: буква Z ассоциируется с российской спецоперацией.

