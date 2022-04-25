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    Кино

    Мишель Хазанавичус переименовал свой фильм «Z» к Каннскому фестивалю

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    2 комментария

    Кинорежиссер Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар»), чей фильм Z («Comme Z») должен открывать Каннский кинофестиваль, переименовал картину. Теперь лента на французском называется «Coupé», — сообщило 25 апреля издание Variety. На других языках она изначально называлась иначе, например, в российском переводе — «Окончательный монтаж».

    Режиссер пояснил, что исходное французское имя работы было обусловлено сюжетом — это зомби-комедия. А о замене названия попросил Украинский институт в Лондоне: буква Z ассоциируется с российской спецоперацией.

    Ранее сообщалось, что на Каннском фестивале будет представлена лента покинувшего Россию Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» с участием Оксимирона. А вот Александр Сокуров на форум ехать передумал, после того, как там было отказано фильму его ученицы Малики Мусаевой «Птица ищет клетку», который мастер считал очень сильной работой. Изначально Сокуров планировал представить в Каннах свой новый фильм «Сказка».

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    Комментарии (2)

    tryndez
    Правда зря - с таким названием показали бы во всех кинотеатрах страны. Ну а что о зомборях, это уже не так важно.
    01011001
    Зря переименовал, для зомби-комедии с названием Z самое подходящее время.
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