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    «Вообще ничего не боится!» Посмотрите, как в Павловском парке обедает беспечный лосенок

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    Посетители Павловского парка заметили там необычного отдыхающего. Между деревьев ходил лосенок – судя по всему, искал, чем бы поживиться.

    Видео с сохатым опубликовали 25 апреля в телеграм-канале «Пушкинский новостной». «Вообще ничего не боится, да? Главное, чтобы сейчас бешеная лосиха не выбежала», – говорят за кадром очевидцы.

    Впрочем, встречи с лосятами в Пушкинском районе – не редкость. Летом лесной гость повредил несколько машин во дворе в историческом районе Славянка, да и в Павловском парке их уже видели раньше.

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