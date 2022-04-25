«Вообще ничего не боится!» Посмотрите, как в Павловском парке обедает беспечный лосенок

Посетители Павловского парка заметили там необычного отдыхающего. Между деревьев ходил лосенок – судя по всему, искал, чем бы поживиться.
Видео с сохатым опубликовали 25 апреля в телеграм-канале «Пушкинский новостной». «Вообще ничего не боится, да? Главное, чтобы сейчас бешеная лосиха не выбежала», – говорят за кадром очевидцы.
Впрочем, встречи с лосятами в Пушкинском районе – не редкость. Летом лесной гость повредил несколько машин во дворе в историческом районе Славянка, да и в Павловском парке их уже видели раньше.