«Вообще ничего не боится!» Посмотрите, как в Павловском парке обедает беспечный лосенок

Посетители Павловского парка заметили там необычного отдыхающего. Между деревьев ходил лосенок – судя по всему, искал, чем бы поживиться.



Видео с сохатым опубликовали 25 апреля в телеграм-канале «Пушкинский новостной». «Вообще ничего не боится, да? Главное, чтобы сейчас бешеная лосиха не выбежала», – говорят за кадром очевидцы.

