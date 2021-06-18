Как видно на снимках, лосёнок метался из стороны в сторону рядом с детской площадкой, лавируя между припаркованными автомобилями. Владельцы машин пишут, что лесной гость повредил несколько транспортных средств.

Фотографии блуждающего среди жилых домов дикого животного вечером 18 июня были опубликованы в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» во «ВКонтакте». В комментариях к ним уточняется, что они были сделаны в одном из дворов в историческом районе Славянка.

Как рассказала «Фонтанке» местная жительница по имени Алёна, выход к людям закончился для сохатого трагически. «В окно на первом этаже сиганул, разбил стекло и голову», — сообщила она, отметив, что, скорее всего, лосёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело осталось лежать в кустах во дворе.

Судя по комментариям в группе «Славянка» во «ВКонтакте», очевидцы, увидев растерянное дикое животное, позвонили в экстренные службы. «Фонтанка» также обратилась за комментарием в пресс-службу комитета по природопользованию.



В Telegram-канале «Мегаполис» также сообщается, что пострадавшего лосёнка якобы забрали сотрудники МЧС.

Ранее «Фонтанка» писала, как в начале лета заблудившегося лосёнка несколько раз видели в Приморском районе Петербурга. Сохатый устраивал гонки с машинами, нарушал правила дорожного движения и даже успел искупаться в местном водоёме. Его городское приключение закончилось возвращением в лес.

Конец мая — начало июня — сезон миграции молодых лосей, которые отправляются во взрослую жизнь, оставляя своих родителей. Зачастую в поисках пищи они выходят к людям, а иногда их путь пролегает через оживлённые трассы, что приводит к ДТП. Специалисты по диким животным настоятельно рекомендуют горожанам не идти на контакт с сохатыми, а автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, снижая скорость, если на обочине стоит соответствующий знак.