Петербургское приключение лосёнка подошло к концу. После гонок с машинами и освежающего заплыва он вернулся в лес

«Утром [в город] приходила взрослая самка со своим годовалым детёнышем, которого она, в силу сезонных особенностей, хотела оставить в одиночестве. Сама же практически сразу вернулась туда, откуда пришла, а лосёнок, дезориентированный и неопытный, какое-то время блуждал по городу, что и наблюдали петербуржцы», — сообщил специалист.

Путешествие лосёнка в городских джунглях закончилось благополучно — он вернулся в лес. Об этом вечером 9 июня «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

По его словам, одновременно с горожанами за сложившейся ситуацией следили государственные инспекторы и мобильная экологическая дежурная служба. Однако их прямого вмешательства не потребовалось.

«Пока что мы уверены, что лосёнок самостоятельно вернулся в свою среду обитания. Мы это ещё будем перепроверять. Специально его отлавливать не потребовалось. Да и такая операция была бы достаточно опасна как для него самого, так и для граждан. Это связано с тем, что остановить снотворным крупного лося практически невозможно: он будет продолжать движение, к тому же, ещё более напуганным. Его движение будет ещё более хаотично и непредсказуемо», — объяснил Ахматович.

Специалист также напомнил, что при встрече с диким животным важно не проявлять активности и интереса по отношению к нему. «Сейчас сезон повышенной активности молодых особей, связанный с воспроизводством потомства у самок. Через какое-то время молодые особи вернутся к ним и перестанут перемещаться. Это ежегодное сезонное явление», — добавил начальник отдела.