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    В Совфеде предложили дать отсрочку от армии учителям информатики

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    4 комментария

    Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил расширить отсрочку от армии для IT-специалистов на педагогов по информатике. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный в Совете проект.

    «Рекомендовать Министерству обороны РФ совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями», — сказано в документе.

    Ранее Федерация компьютерного спорта России предложила дать отсрочку от армии киберспортсменам.

    Как писала «Фонтанка», заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов уже начали принимать в России. Заявление можно подать до 1 мая на «Госуслугах».

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    Комментарии (4)

    07A
    Бил Гейтс-66, Илон Маск-50. Средний прыщавый подросток их запросто в танчики обыграет, этих лузеров старикашек!
    274580688
    кажись в этом Совете по развитию цифровой экономики тоже средний возраст этих советчиков лет под 70. чему там эти учителя по информатике вообще учат? средний ребенок компьютер лучше большинства учителей знает
    07A
    Здорово.А вот у соседей, говорят, всех в армию гребут. И старых, и малых. Прямо на улицах отлавливают.
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