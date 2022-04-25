В Совфеде предложили дать отсрочку от армии учителям информатики

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил расширить отсрочку от армии для IT-специалистов на педагогов по информатике. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный в Совете проект.



«Рекомендовать Министерству обороны РФ совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями», — сказано в документе.

