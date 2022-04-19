В России начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов

Минцифры России объявило о старте приема заявок на оформление отсрочки для IT-специалистов через сервис «Госуслуги». Об этом 19 апреля сообщило ведомство в своем Telegram-канале.



«Заявления на «Госуслугах» будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке», — говорится в сообщении.



Для оформления отсрочки от несения срочной службы в армии, как напомнили в министерстве, необходимо заполнить и приложить специальную форму, которую ранее Минцифры направило компаниям.

