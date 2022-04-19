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    В России начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов

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    7 комментариев

    Минцифры России объявило о старте приема заявок на оформление отсрочки для IT-специалистов через сервис «Госуслуги». Об этом 19 апреля сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Заявления на «Госуслугах» будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке», — говорится в сообщении.

    Для оформления отсрочки от несения срочной службы в армии, как напомнили в министерстве, необходимо заполнить и приложить специальную форму, которую ранее Минцифры направило компаниям.

    Об отсрочке от армии для российских айтишников стало известно в конце марта. Это одна из мер правительства по поддержке отечественной IT-отрасли.

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    Комментарии (7)

    X-кот
    BobCat2 если уж начистоту - то не подфартило никому
    BobCat2
    Я вот только одного не понимаю - а что так айтишниками подфартило то? А токарям и слесарям, или комбайнерам? Многие айти компании сейчас работают на государственные заказы, полезность которых ещё надо проверить. Или у нас скоро введут цифровой хлеб и цифровой картофель вместо обычных?
    lykov20
    Будет ли в этом году демобилизация, как было обещано. Или "заднее слово" еще не сказано?
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