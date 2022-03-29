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IT-специалисты российских компаний получат отсрочку от армии

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Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает утром 29 марта официальный сайт кабмина.

Согласно документу, речь идёт о молодых людях в возрасте до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Для получения отсрочки IT-компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем для военкоматов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минпромторге РФ предложили создать в России кибервойска.

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Комментарии (4)

Never_Mind
Поздно спохватились. 20 лет было.
DanCitizen
Пхах))
VKuser388962011
А "Гусаркие" со скидкой?
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