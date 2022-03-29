IT-специалисты российских компаний получат отсрочку от армии

Согласно документу, речь идёт о молодых людях в возрасте до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает утром 29 марта официальный сайт кабмина.

Для получения отсрочки IT-компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем для военкоматов.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Минпромторге РФ предложили создать в России кибервойска.

