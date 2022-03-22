В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Такое предложение федеральный чиновник озвучил в ходе заседания комитета Госдумы РФ по информационной политике.
«Было бы очень правильным, наверное — не имею права давать советы Минобороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере», — цитирует Шпака 22 марта «Интерфакс».
По словам замглавы Минпромторга, служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что первая рота информационных технологий в конце прошлого года появилась в армии Белоруссии.
Также наш корреспондент провел несколько часов в компании организованных «борцов с фейками», поработав в информационном канале так называемых «кибервойск». Подробнее об этом опыте читайте здесь.