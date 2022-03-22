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В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Такое предложение федеральный чиновник озвучил в ходе заседания комитета Госдумы РФ по информационной политике.

«Было бы очень правильным, наверное — не имею права давать советы Минобороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере», — цитирует Шпака 22 марта «Интерфакс».

По словам замглавы Минпромторга, служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что первая рота информационных технологий в конце прошлого года появилась в армии Белоруссии.

Также наш корреспондент провел несколько часов в компании организованных «борцов с фейками», поработав в информационном канале так называемых «кибервойск». Подробнее об этом опыте читайте здесь.

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Комментарии (20)

Василий-3
А Мантурову присвоить генерала армии. Он же давно дорывается. Одна липа о походе Арматы в Сирию чего стоит. Уже достойна звания генерал- майданщик.
killbeachtrash
Поправляя очки... а "Ольгинские" это кто ? Поздно пить Боржоми когда почки уже отвалились. Что они защищать то собираются ? Бездну пропасти ?
Zomby Zonderkommando
Доброе утро.
Я с Киберополчения.
Если нас переведут на официальный контракт, могу ли расчитывать на статус участника боевых действий и досрочную пенсию?
Заранее спасибо за ответ!
Слава России!
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