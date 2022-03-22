В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Такое предложение федеральный чиновник озвучил в ходе заседания комитета Госдумы РФ по информационной политике.



«Было бы очень правильным, наверное — не имею права давать советы Минобороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере», — цитирует Шпака 22 марта «Интерфакс».

