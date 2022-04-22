Российским киберспортсменам предложили дать отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта. В нем предлагается давать российским киберспортсменам отсрочку от армии. Об этом 22 апреля рассказал председатель федерации Дмитрий Смит после заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту, передает ТАСС.
«Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», — сказал Смит.
По его словам, при использовании современного вооружения необходимо принимать решения за десятые доли секунды, поэтому киберспортсмены, обладая развитой мелкой моторикой, могут там «принести пользу и максимальный эффект родине».
Также участники рабочей группы Госдумы по киберспорту выдвинули предложение о внеконкурсном отборе в университеты для киберспортсменов, которые показывают высокие результаты на международных соревнованиях.
Ранее «Фонтанка» писала, что для российских IT-специалистов альтернативой отсрочки от службы в армии могли бы стать служба в кибервойсках. Такое предложение выдвинули в Минпромторге.