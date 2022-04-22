Российским киберспортсменам предложили дать отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта. В нем предлагается давать российским киберспортсменам отсрочку от армии. Об этом 22 апреля рассказал председатель федерации Дмитрий Смит после заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту, передает ТАСС.



«Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», — сказал Смит.

