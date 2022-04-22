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    Российским киберспортсменам предложили дать отсрочку от армии

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    5 комментариев

    Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта. В нем предлагается давать российским киберспортсменам отсрочку от армии. Об этом 22 апреля рассказал председатель федерации Дмитрий Смит после заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту, передает ТАСС.

    «Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», — сказал Смит.

    По его словам, при использовании современного вооружения необходимо принимать решения за десятые доли секунды, поэтому киберспортсмены, обладая развитой мелкой моторикой, могут там «принести пользу и максимальный эффект родине».

    Также участники рабочей группы Госдумы по киберспорту выдвинули предложение о внеконкурсном отборе в университеты для киберспортсменов, которые показывают высокие результаты на международных соревнованиях.

    Ранее «Фонтанка» писала, что для российских IT-специалистов альтернативой отсрочки от службы в армии могли бы стать служба в кибервойсках. Такое предложение выдвинули в Минпромторге.

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    Комментарии (5)

    Диванный Эксперт
    Все правильно!
    Родину спасут игруны в компьютер!
    hedgehog_
    праильнА! для рассеи надо зарабатывать валюту. прямо на счет нужных людей чтобы падала.
    а потооом профессиональный нажиматель мышки пойдет на фабрику троллей дорабатывать до пенсии.
    VVM1962
    что ни новость, то анекдот. Толковые ребята и так в армию не пойдут. Они будут трудиться не в нашей стране. Там спокойней, предсказуемо, комфортно жить и работать.
    Павел Дуров этим ребятам хороший пример.
    В нашей стране можно нормально жить если ты дочка Пескова или Шойгу.
    Ну ещё если ты сынок Чайки или Матвиенко.
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