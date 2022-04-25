В Госдуму внесли законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах

Согласно законопроекту, в России появится единый реестр иностранных агентов и физлиц, аффилированных с иностранными агентами. К ним относятся лица, которые работали на иностранных агентов или получали от них имущественную помощь для осуществления политической деятельности.



Теперь можно будет покинуть список иностранных агентов. Из реестра могут быть исключены по решению властей те, кто более чем два года не работал на иностранных агентов и не получал от них иностранного финансирования. Кроме того, включенный в реестр может подать заявление с просьбой исключения из реестра, и в течение 30 дней оно должно быть рассмотрено. Из списка иноагентов будут автоматически исключать ликвидированные юрлица, прекратившие деятельность общественные объединения и физлица в случае их смерти.

