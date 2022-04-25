    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    3 м/с, сев

    755мм

    71%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Госдуму внесли законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах

    1846
    7 комментариев

    В Госдуму 25 апреля внесли законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Документ разработан комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

    Согласно законопроекту, в России появится единый реестр иностранных агентов и физлиц, аффилированных с иностранными агентами. К ним относятся лица, которые работали на иностранных агентов или получали от них имущественную помощь для осуществления политической деятельности.

    Теперь можно будет покинуть список иностранных агентов. Из реестра могут быть исключены по решению властей те, кто более чем два года не работал на иностранных агентов и не получал от них иностранного финансирования. Кроме того, включенный в реестр может подать заявление с просьбой исключения из реестра, и в течение 30 дней оно должно быть рассмотрено. Из списка иноагентов будут автоматически исключать ликвидированные юрлица, прекратившие деятельность общественные объединения и физлица в случае их смерти.

    Иностранными агентами, уточняется в законопроекте, не могут быть признаны органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения.

    Как говорится в документе, иноагенты смогут больше не маркировать все свои публикации. Например, маркировка иностранного агента не потребуется в личных постах в соцсетях. Эта обязанность сохраняется только для материалов, которые распространяются в рамках деятельности иноагентов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в России предложили признавать иностранными агентами и без зарубежного финансирования.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Денеб
    А тот, кто продаёт нефть и газ недружественным странам за евро, не иностранный агент? Ась?
    М.Венедиктов
    Любопытно, что для исключения покойника из реестра отводится 10 р.д., вероятно авторы допускают, что можно принять и иное решение – оставить в списке ещё на 40 дней после смерти (п.6 ст.7). Странно, что Гринпис не в потенциальных иностранных агентах (п.4 ст.4)… и т.д. и т.п.
    В целом же столь эпичный закон по широте охвата и глубине регулирования вопроса явно превзойдёт труд великих европейского мыслителей средневековья - Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. Личности его создателей скорее всего ещё столетия будут будоражить умы студентов медицинских факультетов.
    СлаваРоссии
    Давно пора, как в «свободном» типа Евросоюзе и сша. Только так, - а если по другому - закроем! Нечего враньё западное слушать. Надо учиться, книги читать, а не фейкютюб
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний