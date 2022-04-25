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    В России предложили признавать иностранными агентами и без зарубежного финансирования

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    6 комментариев

    В Госдуме члены комиссии по иностранному вмешательству разработали законопроект, который позволит признавать людей и НКО иностранными агентами без получения зарубежного финансирования. Об этом 25 апреля сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

    В законопроекте даются определения понятиям «иностранный агент» и «иностранное влияние». Члены думской комиссии предлагают считать иностранным агентом лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее работу в области политики и сборе сведений о военной деятельности России, а также публикующее материалы или участвующее в их подготовке. Авторы документа предлагают определять «иностранное влияние» как поддержку со стороны другого государства, его органов власти или международных организаций. Под помощью подразумевается финансирование, организационно-методическая, научно-техническая и другая деятельность.

    «Допустим, если человек проходил обучение за рубежом, как организовывать несанкционированные митинги, и занимается организацией таких несанкционированных мероприятий, то есть политической деятельностью на территории России, то это может являться основанием для признания его иноагентом», — привел в пример ситуацию, которая может оказаться основанием для признания человека иноагентом, собеседник РБК в Госдуме.

    Также в законопроекте прописано введение единого реестра иноагентов вместо нескольких существующих. Кроме того, документ вводит единый порядок исключения из реестра.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Минюст РФ предложил разрешить иноагентам не маркировать все посты в соцсетях.

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    Комментарии (6)

    Slava_Rossii
    Скатились к 37 году.
    AndrewBarsik
    Много их таких у нас развелось, "находящихся под иностранным влиянием в иных формах": работают в диппредставительствах в недружественных странах; продают недружественным странам нефть, газ, металл, алмазы, удобрения, пшеницу; инвестируют российские деньги в недружественные стран; закупают импортное оборудование в недружественных странах, порождая зависимость нашего оборонно-промышленного комплекса, энергетики, космической отрасли, транспорта от этих недружественных стран. Если задуматься: то просто иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет. Вот бы их всех объявить иноагентами и отправить в Сибирь - снег убирать.
    Cashmare
    то есть вся госдума, совфед и, прастихоспади, император всея руси станут иноагентами? ну а как, их политическую деятельность на территории российской федерации поддерживают всякие зимбабвы, вануаты и прочие гондурасы
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