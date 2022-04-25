В России предложили признавать иностранными агентами и без зарубежного финансирования

В Госдуме члены комиссии по иностранному вмешательству разработали законопроект, который позволит признавать людей и НКО иностранными агентами без получения зарубежного финансирования. Об этом 25 апреля сообщает РБК со ссылкой на текст документа.



В законопроекте даются определения понятиям «иностранный агент» и «иностранное влияние». Члены думской комиссии предлагают считать иностранным агентом лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее работу в области политики и сборе сведений о военной деятельности России, а также публикующее материалы или участвующее в их подготовке. Авторы документа предлагают определять «иностранное влияние» как поддержку со стороны другого государства, его органов власти или международных организаций. Под помощью подразумевается финансирование, организационно-методическая, научно-техническая и другая деятельность.

