Минобороны: В 14:00 прекращаем боевые действия, чтобы гражданские лица покинули «Азовсталь»

Российская армия 25 апреля в 14 часов прекратит боевые действия, чтобы гражданские лица могли покинуть «Азовсталь», обещает Минобороны РФ.



В новом сообщении министерства говорится о том, что власти подтверждают «ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки (с 21 марта 2022 г.) круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей)».



«При этом, руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали"», — отмечают в Министерстве обороны.

