Дорожные работы создали утренние пробки в Петербурге и держат их плотнее обычного после часа пик

На Петрозаводском шоссе в Усть-Ижоре, в районе дома 17, в 08:20 столкнулись автомобиль и мотоцикл Honda CB400, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП» . На месте работала машина реанимации, но, по словам участника мотосообщества Руслана, байкер «жив, на ногах».

Самые крупные пробки утром понедельника, 25 апреля, в Петербурге собрались в районе мест дорожных работ. Но не обошлось начало недели и без мото-ДТП.

На улице Ленсовета пробку собрала встреча двух легковых машин. В половине девятого часа утра на трамвайных путях у дома 45 по Ленсовета столкнулись LADA и Mazda, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анастасия. Судя по фото, «Лада» выезжала из двора. Из-за ДТП пришлось постоять трамваям и собрался затор в сторону станции метро «Звездная», добавляет очевидица. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что задержка в движении трамваев составила 25 минут.

В целом в утренний час пик петербургские дороги оказались загружены на обычные 7 баллов. Плотнее всего — на «восьмерку» было на шоссе Революции — Рябовском шоссе, Приморском проспекте и проспекте Энгельса — Большом Сампсониевском проспекте в центр. В то же время уже после часа пик, в двенадцатом часу, пробки хоть и уменьшились, оказались выше нормы. Так, на Выборгском шоссе собрался 9-балльный затор в сторону центра. Часом ранее 9 баллов фиксировали на Ленинском проспекте в сторону Московского.

Кроме того, вторая по длине пробка утра — на Мурманском шоссе — держится уже несколько часов. Она тянется на 6,5 километра от поворота на Озерки до эстакады над железной дорогой. Там идут дорожные работы и перекрыта одна полоса в Петербург.

Самый большой затор утра тоже связан с дорожными работами. В 09:58 на внутреннем кольце КАД скопилась пробка длиной 7,4 километра от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. В топ-5 утренних заторов также вошли пробки на: