Дороги Петербурга «покраснели». На КАД — нестандартная ситуация

Загруженность улиц Петербурга утром 25 апреля достигла 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл выше обычного. На дорожную ситуацию может влиять погода: загруженность обычно растёт во время сильных осадков.



На КАД сегодня ситуация нестандартная. Перед вантовым мостом на внутреннем кольце относительно свободно, зато заторы наблюдаются на севере и на востоке.



«Яндекс» сообщает о «рекордно длинных для этого времени пробках» с раннего утра:

