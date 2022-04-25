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    Дороги Петербурга «покраснели». На КАД — нестандартная ситуация

    12205
    1 комментарий

    Аномальные пробки наблюдаются в городе в дождливый понедельник.

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    Загруженность улиц Петербурга утром 25 апреля достигла 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл выше обычного. На дорожную ситуацию может влиять погода: загруженность обычно растёт во время сильных осадков.

    На КАД сегодня ситуация нестандартная. Перед вантовым мостом на внутреннем кольце относительно свободно, зато заторы наблюдаются на севере и на востоке.

    «Яндекс» сообщает о «рекордно длинных для этого времени пробках» с раннего утра:

    • 6:57 — Мурманское шоссе от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой, 4,6 км. К 7:30 эта пробка растянулась на 6,5 км, в ней можно потерять 45 минут вместо обычных 13 минут.
    • 7:39 — внутренняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе, 7,4 км.
    • 8:27 — Колтушское шоссе, от перекрёстка с Воейковским шоссе до Мурманского шоссе, 4,7 км. В этой пробке можно потерять 52 минуты против обычной 21 минуты.

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    Комментарии (1)

    Софокл Аристархович
    Вечная вина:
    Зимой - снег!
    Весной - дождь!
    Летом - дождь!
    Осенью - дождь!!!

    Хорошо, что организаторы движения никогда в данный список не попадают, а подъезды к мостам и путепроводам и их количестве, а равно - отсутствие развития метро - ругать бесполезно... они не услышат
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