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    Трассу «Кола» под Петербургом сузят перед майскими праздниками

    2003
    4 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы ограничат пропускную способность трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти в последние полторы недели апреля. Трассу замедлят и сузят в сторону Петербурга.

    С 21 по 30 апреля на 19-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга, будет перекрыта одна полоса в сторону Петербурга, сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе, оставшейся открытой для движения, ограничат скорость до 50 км/ч. Две полосы в направлении Мурманска будут по-прежнему свободны.

    На путепроводе будут восстанавливать модульный резинометаллический деформационный шов и пришовную зону из полимербетона. Работы выполнит ООО «ЕвроТранСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (4)

    karpov777
    не. а после майских никак??? обязательно на праздники?
    atf
    Мурманка каждый!!! год закрывается на ремонт с весны по осень. Трассой ее можно считать лишь условно.
    ЭтоВамНеЭто
    как обычно))) каждый год адский ад на мурманке. Терпения дачникам
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