Трассу «Кола» под Петербургом сузят перед майскими праздниками

Дорожные работы ограничат пропускную способность трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти в последние полторы недели апреля. Трассу замедлят и сузят в сторону Петербурга.
С 21 по 30 апреля на 19-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга, будет перекрыта одна полоса в сторону Петербурга, сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе, оставшейся открытой для движения, ограничат скорость до 50 км/ч. Две полосы в направлении Мурманска будут по-прежнему свободны.
На путепроводе будут восстанавливать модульный резинометаллический деформационный шов и пришовную зону из полимербетона. Работы выполнит ООО «ЕвроТранСтрой».