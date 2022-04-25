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    СК на транспорте показывает самолёт, который под Петербургом сдуло ветром

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    6 комментариев
    Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
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    В результате ЧП на аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области пострадали двое. Западное МСУ на транспорте СК России изучает несколько версий произошедшего, приоритетная — неблагоприятные погодные условия.

    Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
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    СК на транспорте 25 апреля сообщило о проведении проверки по факту жёсткой посадки легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы накануне в 13:42. «Фонтанка» писала, что Piper-28 сдуло ветром.

    Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
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    «Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения», — отмечается в сообщении ведомства.

    Вчера было известно об одном пострадавшем. Воздушное судно, по предварительной информации, выполняло тренировочный полёт.

    Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
    Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
    Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

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    Комментарии (6)

    hal9000
    Какой ветром сдуло??..)..эт летающая парта..новичек нарулил..))..с пасадкой надо еще поучить теорию..)..кстати что примечательно шасси на месте..обычно при жесткой пасадке шасси отваливается..
    Avs7153
    Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт.
    Vvs Spb
    Теперь это металлолом, запчастей не найдёшь.
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