СК на транспорте показывает самолёт, который под Петербургом сдуло ветром

В результате ЧП на аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области пострадали двое. Западное МСУ на транспорте СК России изучает несколько версий произошедшего, приоритетная — неблагоприятные погодные условия.
СК на транспорте 25 апреля сообщило о проведении проверки по факту жёсткой посадки легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы накануне в 13:42. «Фонтанка» писала, что Piper-28 сдуло ветром.
«Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения», — отмечается в сообщении ведомства.
Вчера было известно об одном пострадавшем. Воздушное судно, по предварительной информации, выполняло тренировочный полёт.