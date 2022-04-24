При посадке в Гостилицах легкомоторный самолет сдуло с полосы. Пилот получил травму

Легкомоторный самолет пострадал при посадке в Ломоносовском районе Ленобласти днём 24 апреля.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел при посадке на аэродроме в Гостилицах. Легкомоторный самолет Piper-28 сдуло ветром с полосы. У машины повреждено крыло.
По предварительной информации пилот получил травму головы.
Директор аэродрома в Гостилицах Владимир Артикульный сообщил 47news, что по его информации, помощь врачей никому не потребовалась. Собеседник добавил, что детали произошедшего уточняются.