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    При посадке в Гостилицах легкомоторный самолет сдуло с полосы. Пилот получил травму

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    2 комментария

    Легкомоторный самолет пострадал при посадке в Ломоносовском районе Ленобласти днём 24 апреля.

    Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел при посадке на аэродроме в Гостилицах. Легкомоторный самолет Piper-28 сдуло ветром с полосы. У машины повреждено крыло.

    По предварительной информации пилот получил травму головы.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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    Директор аэродрома в Гостилицах Владимир Артикульный сообщил 47news, что по его информации, помощь врачей никому не потребовалась. Собеседник добавил, что детали произошедшего уточняются.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

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    Комментарии (2)

    Karl_Ivanovich
    Поломалась игрушка...
    ядрачистыйизумруд
    Сдуло самолёт, а крыло повреждено у машины
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