После ЧП с ребёнком в бассейне на Петергофском возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после того, как в бассейне на Петергофском чуть не утонул ребенок.



Несчастный случай во время занятия в бассейне на юге Петербурга следствие квалифицировало как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 апреля.

Пятилетнего мальчика с признаками утопления увезли в больницу около четырех дня из бассейна «Атлантика» на Петергофском шоссе, 79, корпус 2. По предварительной информации, во время группового занятия ребенок отпустил спортивный инвентарь и ушел под воду. Его спас тренер.

