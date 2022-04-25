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    После ЧП с ребёнком в бассейне на Петергофском возбуждено уголовное дело

    5032
    3 комментария

    СК возбудил уголовное дело после того, как в бассейне на Петергофском чуть не утонул ребенок.

    Несчастный случай во время занятия в бассейне на юге Петербурга следствие квалифицировало как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 апреля.

    Пятилетнего мальчика с признаками утопления увезли в больницу около четырех дня из бассейна «Атлантика» на Петергофском шоссе, 79, корпус 2. По предварительной информации, во время группового занятия ребенок отпустил спортивный инвентарь и ушел под воду. Его спас тренер.

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    Комментарии (3)

    Mazzzz
    Отжать бассейн , детей запретить !
    фру
    самокатчики и велосипедисты давят, режут, руки распускают и хоть бы хны. Не заводят, не верещат, не возбуждают.
    PROM
    не удивлюсь, если все бассейны закроют посещение детей
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