Петербуржцы встретили Пасху на богослужении в Казанском соборе, Лахта Центр «облачился» в красный

Петербуржцы встретили праздник Пасхи в Казанском кафедральном соборе. Богослужение проходило минувшей ночью.
Корреспондент «Фонтанки» побывал на службе в ночь на 24 апреля. На мероприятие также приехали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, экс- председатель городского парламента Вячеслав Макаров и депутат Государственной думы Михаил Романов.
В честь праздника небоскреб Лахта Центр «облачился» в красный. Именно этот цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа, традиционно именно красным декорируют пасхальные яйца.
«Фонтанка» писала, что накануне праздника верующие шли в храмы, чтобы освятить куличи и другие символы праздника.
В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. В Россию его привозят с 2003 года.
Пасха — праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Отмечается христианами в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта.