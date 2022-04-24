Петербуржцы встретили Пасху на богослужении в Казанском соборе, Лахта Центр «облачился» в красный

Корреспондент «Фонтанки» побывал на службе в ночь на 24 апреля. На мероприятие также приехали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, экс- председатель городского парламента Вячеслав Макаров и депутат Государственной думы Михаил Романов.



В честь праздника небоскреб Лахта Центр «облачился» в красный. Именно этот цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа, традиционно именно красным декорируют пасхальные яйца.