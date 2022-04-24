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    Петербуржцы встретили Пасху на богослужении в Казанском соборе, Лахта Центр «облачился» в красный

    1996
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    Петербуржцы встретили праздник Пасхи в Казанском кафедральном соборе. Богослужение проходило минувшей ночью.

    Корреспондент «Фонтанки» побывал на службе в ночь на 24 апреля. На мероприятие также приехали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, экс- председатель городского парламента Вячеслав Макаров и депутат Государственной думы Михаил Романов.

    В честь праздника небоскреб Лахта Центр «облачился» в красный. Именно этот цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа, традиционно именно красным декорируют пасхальные яйца.

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    «Фонтанка» писала, что накануне праздника верующие шли в храмы, чтобы освятить куличи и другие символы праздника.

    В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. В Россию его привозят с 2003 года.

    Пасха — праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Отмечается христианами в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта.

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