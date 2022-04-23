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    Казанский сквер просушили первым. Петербуржцев туда уже пустили, а от закрытия осталась лишь бумажка

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    3 комментария

    Сквер перед Казанским собором в центре Петербурга открыл свои ворота для горожан после просушки. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент «Фонтанки».

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Надпись «Сквер закрыт на просушку» все еще висит, но теперь ничто не мешает горожанам там отдыхать, чем они и занялись прямо с утра в субботу. Фонтан там тоже заработал.

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    Сады и парки Петербурга закрылись на просушку после зимы 24 марта. В Смольном отмечали, что они снова будут принимать гостей 24 апреля, но если погода и состояние покрытий позволят, то их откроют раньше.

    Погода, действительно, благоволит. На этой неделе Петербург бил температурные рекорды с начала года. Но в ближайшие дни будет пасмурно и местами дождливо.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    allyouneedislove
    в городе так мало скамеек для пожилых, беременных, лиц с колясками - присесть особо негде...
    нужно больше скамеек, ещё больше...
    у нас 1/3 - это пожилые люди, +инвалиды есть, + те, кому становится в какой-то момент плохо, + ..... а присесть и передохнуть - негде...
    Otkating
    Приходит к фермеру, производящему кур, Россельхознадзор и спрашивает:

    — Чем ты кормишь кур?

    — Зерном, — отвечает фермер.

    — Ты с ума сошел, — восклицает сотрудник Россельхознадзора. — У нас же есть программа по наращиванию экспорта зерна, нам его не хватает, а ты тратишь зерно, да ещё и качественное, на кур.

    И выписал Россельхознадзор фермеру штраф. Через три месяца приходит к тому же фермеру санитарный надзор и спрашивает, чем он кормит своих кур.

    — Беру у ресторанов отходы, – отвечает фермер.

    Санитарный надзор пришёл в возмущение.

    – Такие отходы невозможно проверить, а ты ими кормишь кур, которыми потом питаются люди, — воскликнул чиновник и выписал фермеру штраф.

    Прошло ещё три месяца. Приходит к фермеру Росприроднадзор. Видит — всюду валяются пакеты, банки, бумажки.

    — Ты чем же кур кормишь, — ужасается Росприроднадзор.

    — Я здесь ни при чем, — отвечает фермер. — Я выдаю курам по 100 рублей, они сами себе еду покупают.
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