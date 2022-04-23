Казанский сквер просушили первым. Петербуржцев туда уже пустили, а от закрытия осталась лишь бумажка

Сквер перед Казанским собором в центре Петербурга открыл свои ворота для горожан после просушки. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент «Фонтанки».

Надпись «Сквер закрыт на просушку» все еще висит, но теперь ничто не мешает горожанам там отдыхать, чем они и занялись прямо с утра в субботу. Фонтан там тоже заработал.

Сады и парки Петербурга закрылись на просушку после зимы 24 марта. В Смольном отмечали, что они снова будут принимать гостей 24 апреля, но если погода и состояние покрытий позволят, то их откроют раньше.



Погода, действительно, благоволит. На этой неделе Петербург бил температурные рекорды с начала года. Но в ближайшие дни будет пасмурно и местами дождливо.

