Петербургу пророчат похолодание и усиление северных ветров. Напомнят о себе и дожди

В Петербурге в субботу ожидается +10…+12 градусов и переменная облачность, существенных осадков не будет. Об этом 23 апреля сообщает Северо-Западное УГМС.

Похолодание относительно предыдущих теплых дней связано с влиянием северо-восточной периферии циклона, поясняет ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. «Его усилиями в небе появится больше облаков и усилятся северные ветры, что ограничит дневной прогрев. Ну а небольшие дожди пройдут пока лишь на юге области», — написал специалист на своей странице во «ВКонтакте».



Дожди в Северную столицу придут в воскресенье, их ждут после полудня. Воздух прогреется до +13 градусов. Поливать будет и в ночь на понедельник.

