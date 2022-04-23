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    Петербургу пророчат похолодание и усиление северных ветров. Напомнят о себе и дожди

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    В Петербурге в субботу ожидается +10…+12 градусов и переменная облачность, существенных осадков не будет. Об этом 23 апреля сообщает Северо-Западное УГМС.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Похолодание относительно предыдущих теплых дней связано с влиянием северо-восточной периферии циклона, поясняет ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. «Его усилиями в небе появится больше облаков и усилятся северные ветры, что ограничит дневной прогрев. Ну а небольшие дожди пройдут пока лишь на юге области», — написал специалист на своей странице во «ВКонтакте».

    Дожди в Северную столицу придут в воскресенье, их ждут после полудня. Воздух прогреется до +13 градусов. Поливать будет и в ночь на понедельник.

    Похолодание на следующей неделе обещает и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, температура воздуха в ближайшие дни будет до +10 градусов.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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