Британские звезды разыграют историю самого большого надувательства Второй мировой

С 28 апреля в кино начнут показывать «Операцию "Мясной фарш"», не слишком значительный, но впечатляющий на общем безрыбье исторический фильм.
В основе сюжета — история почти невероятная, но реальная: ближе к концу Второй мировой британские разведчики провели операцию по дезинформации нацистов. Подбросили труп с фальшивыми секретными документами на испанское побережье — и убедили таким образом немцев в том, что англичане готовят наступление в Греции. Благодаря этой хитрой махинации союзники смогли высадиться на Сицилии и оттянуть основные силы противника на другой район.
Но куда более значительная причина посмотреть «Операцию» — актерский состав. Создатели собрали едва ли не всех британских сериальных и киношных звезд: есть здесь и Колин Ферт, и Мэттью Макфейден из «Улицы потрошителя», и звезда «Аббатства Даунтон» Пенелопа Уинтон. Вот ради редкой теперь уже возможности увидеть их работу на большом экране «Операцию» и стоит смотреть.
18+
Иван Чувиляев