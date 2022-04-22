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    Британские звезды разыграют историю самого большого надувательства Второй мировой

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    С 28 апреля в кино начнут показывать «Операцию "Мясной фарш"», не слишком значительный, но впечатляющий на общем безрыбье исторический фильм.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    В основе сюжета — история почти невероятная, но реальная: ближе к концу Второй мировой британские разведчики провели операцию по дезинформации нацистов. Подбросили труп с фальшивыми секретными документами на испанское побережье — и убедили таким образом немцев в том, что англичане готовят наступление в Греции. Благодаря этой хитрой махинации союзники смогли высадиться на Сицилии и оттянуть основные силы противника на другой район.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    Но куда более значительная причина посмотреть «Операцию» — актерский состав. Создатели собрали едва ли не всех британских сериальных и киношных звезд: есть здесь и Колин Ферт, и Мэттью Макфейден из «Улицы потрошителя», и звезда «Аббатства Даунтон» Пенелопа Уинтон. Вот ради редкой теперь уже возможности увидеть их работу на большом экране «Операцию» и стоит смотреть.

    18+

    Иван Чувиляев

    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/

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