Глава Рособрнадзора: Альтернативы ЕГЭ в ближайшие годы не видим

ЕГЭ в России в ближайшие годы не будет заменен альтернативным экзаменом. Об этом во время прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании в 2022 году заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим», — заявил он 22 апреля (цитата по РИА Новости).
Музаев добавил, что школьники не испытывают сомнений в справедливости и объективности ЕГЭ. Кроме того, за последние годы представители профессорско-преподавательского состава не высказывались критически в адрес экзамена. Портфолио, по мнению чиновника, не может стать заменой ЕГЭ при поступлении в вуз, поскольку невозможно сделать единую шкалу для оценки навыков.
«Сложность портфолио в том, что очень много направлений деятельности, в которых участвуют молодые люди еще школьниками, и трудно их даже не оценить, а потом уравнять эти баллы, чтобы не было потом обид», — сообщил руководитель Рособрнадзора.
«Фонтанка» писала, что старшеклассники, сдающие ЕГЭ в 2022 году, смогут узнать свои результаты через портал госуслуг. Для этого нужно будет авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сделать это также можно в приложении «Госуслуг» для мобильных телефонов.
В начале апреля стало известно, что в заданиях ЕГЭ могут появиться вопросы о военной спецоперации на Украине, однако не в нынешнем году. Сейчас задания менять уже поздно, их демоверсии были составлены несколько месяцев назад и опубликованы в сентябре 2021 года.