Глава Рособрнадзора: Альтернативы ЕГЭ в ближайшие годы не видим

ЕГЭ в России в ближайшие годы не будет заменен альтернативным экзаменом. Об этом во время прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании в 2022 году заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



«Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим», — заявил он 22 апреля (цитата по РИА Новости).

Музаев добавил, что школьники не испытывают сомнений в справедливости и объективности ЕГЭ. Кроме того, за последние годы представители профессорско-преподавательского состава не высказывались критически в адрес экзамена. Портфолио, по мнению чиновника, не может стать заменой ЕГЭ при поступлении в вуз, поскольку невозможно сделать единую шкалу для оценки навыков.

