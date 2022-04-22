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    Глава Рособрнадзора: Альтернативы ЕГЭ в ближайшие годы не видим

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    2 комментария

    ЕГЭ в России в ближайшие годы не будет заменен альтернативным экзаменом. Об этом во время прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании в 2022 году заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    «Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим», — заявил он 22 апреля (цитата по РИА Новости).

    Музаев добавил, что школьники не испытывают сомнений в справедливости и объективности ЕГЭ. Кроме того, за последние годы представители профессорско-преподавательского состава не высказывались критически в адрес экзамена. Портфолио, по мнению чиновника, не может стать заменой ЕГЭ при поступлении в вуз, поскольку невозможно сделать единую шкалу для оценки навыков.

    «Сложность портфолио в том, что очень много направлений деятельности, в которых участвуют молодые люди еще школьниками, и трудно их даже не оценить, а потом уравнять эти баллы, чтобы не было потом обид», — сообщил руководитель Рособрнадзора.

    «Фонтанка» писала, что старшеклассники, сдающие ЕГЭ в 2022 году, смогут узнать свои результаты через портал госуслуг. Для этого нужно будет авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сделать это также можно в приложении «Госуслуг» для мобильных телефонов.

    В начале апреля стало известно, что в заданиях ЕГЭ могут появиться вопросы о военной спецоперации на Украине, однако не в нынешнем году. Сейчас задания менять уже поздно, их демоверсии были составлены несколько месяцев назад и опубликованы в сентябре 2021 года.

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    Комментарии (2)

    БаБкО
    Не видит он!!! Глазки открой и вернись к советскому образованию!
    Диванный Эксперт
    Блестяще! Все меньше и меньше студентов умеют писать. Про устное изложение мыслей, доводов и тем более фактов-буду молчать. Особо сказать нечего.
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