Участники ЕГЭ-2022 смогут узнать свои результаты на портале Госуслуг

Старшеклассники, сдающие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году, смогут узнать результаты через портал Госуслуг. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Для того чтобы узнать свои баллы, нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сделать это также можно в приложении Госуслуг для мобильных телефонов.
Отмечается, что на портале доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов. По мере обработки сейчас туда загружают данные по досрочному периоду экзамена.
Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 737 тыс. человек, 649 тыс. из них — выпускники 2022 года.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что не видит рисков в том, чтобы оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы. Глава ведомства Анзор Музаев также уточнил, что уровень сложности экзамена понижать не планируют.