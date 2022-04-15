Участники ЕГЭ-2022 смогут узнать свои результаты на портале Госуслуг

Старшеклассники, сдающие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году, смогут узнать результаты через портал Госуслуг. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Рособрнадзора.



Для того чтобы узнать свои баллы, нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сделать это также можно в приложении Госуслуг для мобильных телефонов.



Отмечается, что на портале доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов. По мере обработки сейчас туда загружают данные по досрочному периоду экзамена.

