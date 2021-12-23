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ЕГЭ без ПЦР-тестов и только для поступающих в вузы. Рособрнадзор готовится провести выпускные экзамены в доковидном формате

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Два года пандемии подвели Рособрнадзор к мысли оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.

Как сообщает «Коммерсантъ» 23 декабря со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, в следующему году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. И для его сдачи пока не потребуется в обязательном порядке вводить ПЦР-тесты.

Ведомство также не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы.

По словам Музаева, за два года пандемии стало ясно, что 10 % выпускников школ предпочитают сдавать экзамены не в формате ЕГЭ. В этом году выпускники, не планировавшие поступление в вузы, сдавали только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

«И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет»,— отметил глава Рособрнадзора.

Он также уточнил, что уровень сложности ЕГЭ понижать не планируют.

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Комментарии (4)

Софокл Аристархович
Просто уроды! Детям не дают знаний, отвечающим требованиям ЕГЭ.
Тесты нужны лишь для проверки элементарных школьных навыков и непригодны для выявления глубины и осознанности знаний.
Тестирование "умственных способностей школьников" еще в 1936 году нашло свое упоминание в Постановлении ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросвещения»
(- "...ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗВРАЩЕНИЯХ"!!!)
456345
уровень знаний за период среднего образования определяется оценками аттестата за весь период и контррольными работами. Экзамены в формате ЕГЭ не имеют никакого отношения к уровню знаний. Это лотерея, натаскивание на стандартыне ответы, везение, для кого-то решение за счет связей и финансов. С чем связан такой ажиотаж вокруг техникумов? Желанием работать у станка у всех?? Нет! школьники не хотят сдавать ЕГЭ, их запугивают экзаменами в школах начиная с 8 класса. Слабых откровенно, открытым текстом, спихивают из школ. Сколько может продолжаться этот балаган? Верните прежнюю систему выпуска из школ. Дайте подросткам получить аттестат без прессинга. Вот те, кто хочет поступать к вузы, уже будут понимать, что им нужно готвоиться сверх школьной программы и сдачу экзаменов под камерами в ППЭ еще можно как-то оправдать. Хотя вариант живой беседы будущих предподавателей с абитуриентами в ходе традицинных экзаментов мне импонирует больше. Проше отсеивать кандидатов без реальных знаний сразу
Ваксер
Теперь среднее образование определяется знаниями по русскому языку и математике? Чудесно.
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