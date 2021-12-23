ЕГЭ без ПЦР-тестов и только для поступающих в вузы. Рособрнадзор готовится провести выпускные экзамены в доковидном формате

Два года пандемии подвели Рособрнадзор к мысли оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.
Как сообщает «Коммерсантъ» 23 декабря со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, в следующему году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. И для его сдачи пока не потребуется в обязательном порядке вводить ПЦР-тесты.
Ведомство также не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы.
По словам Музаева, за два года пандемии стало ясно, что
«И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет»,— отметил глава Рособрнадзора.
Он также уточнил, что уровень сложности ЕГЭ понижать не планируют.