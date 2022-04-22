Автор идеи переноса порта из Петербурга Бокарев стал безработным

Андрей Бокарев покинул пост директора и совет директоров «Трансмашхолдинга». Все из-за санкций.

Бокарев оставил посты 22 апреля, сообщает пресс-служба компании. В марте он также перестал быть контролирующими бенефициаром ОАО УГМК.

В «Трансмашхолдинге» заверили, что увольнение Бокарева никак не скажется на «соблюдении обязательств» компании и ее дочерних структур.

В Петербурге Бокарев известен как автор идеи переноса порта за пределы города. На освобождаемом месте он предлагал строить жилье.