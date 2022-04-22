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    Экономика и санкции

    Автор идеи переноса порта из Петербурга Бокарев стал безработным

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    6 комментариев

    Андрей Бокарев покинул пост директора и совет директоров «Трансмашхолдинга». Все из-за санкций.

    Бокарев оставил посты 22 апреля, сообщает пресс-служба компании. В марте он также перестал быть контролирующими бенефициаром ОАО УГМК.

    В «Трансмашхолдинге» заверили, что увольнение Бокарева никак не скажется на «соблюдении обязательств» компании и ее дочерних структур.

    В Петербурге Бокарев известен как автор идеи переноса порта за пределы города. На освобождаемом месте он предлагал строить жилье.

    «Трансмашхолдинг» производит и поставляет вагоны, локомотивы и двигатели.

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    Комментарии (6)

    TigerOld
    Если верить прогнозам по товарообороту в порту, то можно уже сейчас начинать строить жилье и ничего переносить не надо. Огромная экономия выйдет.
    фру
    не забудь встать на биржу, чувак!
    Главный спец по технике консервации
    Отличные возможности открылись!
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