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    Боевые действия на Украине

    Минобороны сообщило о ракетных ударах по Кировоградской области

    1954

    О ночных боевых действиях на Украине сообщает утром 22 апреля российское Министерство обороны.

    За ночь ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в частности, в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией поражены 58 военных объектов. Ракеты большой дальности «Калибр» уничтожили силы противника в районе железнодорожной станции Милиоративное (Днепропетровская область). Сбито несколько беспилотников.

    В районе Донецкого (такой посёлок есть в Луганской области) зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил в воздухе украинскую тактическую ракету «Точка-У», информирует Минобороны.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная спецоперация на Украине переходит на следующий этап. Вчера Минобороны сообщало о множестве ударов по Донецкой области.

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