Минобороны сообщило о ракетных ударах по Кировоградской области

О ночных боевых действиях на Украине сообщает утром 22 апреля российское Министерство обороны.



За ночь ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в частности, в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией поражены 58 военных объектов. Ракеты большой дальности «Калибр» уничтожили силы противника в районе железнодорожной станции Милиоративное (Днепропетровская область). Сбито несколько беспилотников.

В районе Донецкого (такой посёлок есть в Луганской области) зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил в воздухе украинскую тактическую ракету «Точка-У», информирует Минобороны.

