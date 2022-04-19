Лавров объявил о новом этапе спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля в интервью телеканалу India Today заявил, что военная спецоперация на Украине переходит на следующий этап. Об этом сообщают СМИ.



Кроме того, политик отметил, что Москва не рассматривает возможность использования ядерного оружия на Украине. «Только обычное вооружение», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».