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    Минобороны рассказало об итогах дня, много ударов совершено в Донецкой области

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    3 комментария

    Очередной отчёт о специальной военной операции на Украине выдало вечером 21 апреля российское Министерство обороны. В нём в основном идёт речь о Донецкой области.

    Как говорится в сообщении, за день ракеты воздушного базирования нанесли удары по 14 объектам ВСУ (пункты управления, склады боеприпасов, районы сосредоточения живой силы и украинской военной техники), а оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 64 военных объекта в районе следующих населённых пунктов:

    • Попасная (судя по карте, это Луганская область);
    • Шнурки и Славянск (они есть на карте Донецкой области);
    • Черкасское и Александровка (Донецкая область);
    • Красный Лиман и Дробышево (Донецкая область);
    • город Запорожье (Донецкая область).

    Также в Харьковской области ракетными войсками и артиллерией поражено 450 объектов противника в четырёх населённых пунктах. В районе Ясного (ДНР) уничтожен украинский беспилотник, добавляют в Минобороны.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    Кот Ученый
    Нет уже никакой Донецкой области, есть Донецкая Народная Республика.
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