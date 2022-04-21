Минобороны рассказало об итогах дня, много ударов совершено в Донецкой области

Как говорится в сообщении, за день ракеты воздушного базирования нанесли удары по 14 объектам ВСУ (пункты управления, склады боеприпасов, районы сосредоточения живой силы и украинской военной техники), а оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 64 военных объекта в районе следующих населённых пунктов:

Очередной отчёт о специальной военной операции на Украине выдало вечером 21 апреля российское Министерство обороны. В нём в основном идёт речь о Донецкой области.

Также в Харьковской области ракетными войсками и артиллерией поражено 450 объектов противника в четырёх населённых пунктах. В районе Ясного (ДНР) уничтожен украинский беспилотник, добавляют в Минобороны.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».