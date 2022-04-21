Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, приказал отменить его.
Отечественный магазин приложений для мобильных устройств должен быть создан к
Глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Мариуполя.
Шойгу назвал Мариуполь столицей националистического «Азова», сам город освобожден, но в «Азовстали» остаются боевики.
«Яндекс» отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год и сообщил о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в бизнес как в РФ, так и за рубежом.
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская прокомментировала слова крымского депутата Сергея Дремова, который предложил лишить ее всех наград и званий за слова о военных действиях на Украине и символике Z. По ее мнению, депутатам стоит заниматься более важными вещами.
— Пусть обсуждают. Им вообще надо что-то обсуждать. Конечно, лучше было бы законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников пообсуждать, но выступить за высокой трибуной с призывом о лишении медали бывшего ненавистного прокурора — это куда приятнее. Тут и старые (может, и не старые) счеты будут закрыты. И на душе спокойнее, — сказала она РБК.
Свое мнение Наталья Поклонская высказала в связи с появлением снимка с куличами, украшенными буквой Z, которые испекли в Шадринске. В эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» она назвала букву Z, которую используют в качестве знака поддержки спецоперации, «символом трагедии и горя как для России, так и для Украины». РПЦ они тоже не понравились, поскольку пасхальные куличи и яйца несут на себе христианскую символику и иные символы на них неуместны.
Крупнейшая криптобиржа мира Binance решила на неопределенный срок отстранить от участия в торгах клиентов из России, у которых на счетах есть активы общей стоимостью более 10 тысяч евро. Такие клиенты смогут только выводить свои средства на другие криптокошельки. При этом аккаунты россиян, проживающих за пределами России, останутся активными.
«Росгеология» из-за санкций оказалась вынуждена свернуть участие в проекте в Средиземном море, по которому уже было выполнено 30% работ, сообщил в интервью «Коммерсанту» глава «Росгеологии» Сергей Горьков. Речь идет о проекте по прокладке подводного кабеля между Грецией и Италией. Однако по африканским, азиатским проектам холдинг отказов не ожидает.
— Даже видим возможность наращивания объемов в Узбекистане, Монголии и Африке, — отметил Горьков.
Правительство упростило процедуру подтверждения пригодности использования строительных материалов, изделий и конструкций. Это позволит быстрее выводить их на российский рынок и снизит риск дефицита из-за внешних ограничений.
Главные нововведения:
- для отечественных стройматериалов срок подтверждения сокращен с 90 до 10 рабочих дней. Для этого было принято решение отказаться от разделения процедуры на министерскую и подведомственную части, а также был создан механизм подтверждения пригодности по системе одного окна;
- при подтверждении характеристик материалов, которые ввозятся из-за границы, российские органы строительного надзора будут учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях;
- сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности будут автоматически продлены на
2 года.
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) могут составить основу государств-гарантов для Украины, этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Procter&Gamble (P&G), которая владеет брендами Always, Gillette, Pampers, Tide,
В начале марта компания уже решила сократить свой продуктовый ассортимент в России, оставив для россиян только основные товары для здоровья и личной гигиены. Также P&G прекратила инвестиции, медийную и рекламную деятельность.
В России ради экономии могут запустить строительство типовых малоэтажных домов. С таким предложением выступили Общественный совет при Минстрое и Российский союз строителей (РСС), проект отправлен в Минстрой.
Использование типовых конструкций, рассчитывают они, позволит снизить себестоимость строительства, поскольку элементы — деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и так далее — будут производить заводы. На площадке их нужно будет только собрать.
Подержанные лайнеры Ту-204 и Ту-214 лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» выставили на продажу — и потенциальными покупателями могут оказаться российские миллиардеры. По данным «Коммерсанта», самолеты, которым уже по 12–16 лет, могут переделать в VIP-джеты для российских владельцев иностранных лайнеров, которые сейчас не могут летать за пределы России из-за санкций.
— Видим определенную нишу. Звонки есть, некоторые клиенты взяли время подумать — в основном те, кто не рассчитывает на скорую отмену всех санкций. Ждем первых выходов на сделки, — сказал директор «Ильюшин Финанс Ко» Сергей Туркин.
Пока, правда, самолеты разукомплектованы и и находятся не в летной годности. На то, чтобы превратить немолодые лайнеры в VIP-самолеты, требуется около трех миллиардов рублей.
Введенные против России санкции были разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике, говорится в совместном заявлении стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков объединения.
Главы финансовых ведомств «Большой семерки» подчеркнули, что, несмотря на санкции, позволили России сохранить «доступ к продовольствию, медикаментам и медицинскому оборудованию».
На Украине по состоянию на
В Донецкой и Луганской областях убиты 825 мирных жителей, 1403 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погибли 79 человек, 325 ранены. На подконтрольной украинским властям погибли 746 человек, 1078 ранены.
В других регионах Украины погибли 1399 человек, 1494 ранены.
- Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве;
- инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на
15 апрелядо 17,62%;
- испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно, сообщил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас;
- Россия не намерена вводить визовые ограничения для граждан Украины, заявил замглавы МИД РФ;
- суд признал законной блокировку сайта радиостанции «Эхо Москвы». Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции;
- французская компания Danone прекратила импорт в РФ продукции Evian и Alpro (минеральная вода и растительное молоко);
- Turkish Airlines до 31 мая не будет летать в Екатеринбург, Сочи, на Украину и в Белоруссию, сообщили в компании;
- российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне.