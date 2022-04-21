Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская прокомментировала слова крымского депутата Сергея Дремова, который предложил лишить ее всех наград и званий за слова о военных действиях на Украине и символике Z. По ее мнению, депутатам стоит заниматься более важными вещами.

— Пусть обсуждают. Им вообще надо что-то обсуждать. Конечно, лучше было бы законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников пообсуждать, но выступить за высокой трибуной с призывом о лишении медали бывшего ненавистного прокурора — это куда приятнее. Тут и старые (может, и не старые) счеты будут закрыты. И на душе спокойнее, — сказала она РБК.

Свое мнение Наталья Поклонская высказала в связи с появлением снимка с куличами, украшенными буквой Z, которые испекли в Шадринске. В эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» она назвала букву Z, которую используют в качестве знака поддержки спецоперации, «символом трагедии и горя как для России, так и для Украины». РПЦ они тоже не понравились, поскольку пасхальные куличи и яйца несут на себе христианскую символику и иные символы на них неуместны.