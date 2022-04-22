«Когда жареный петух клюнул». Как промышленники Петербурга искали позитив в западных санкциях

Принимайте санкции как подарок, предложили бизнесу в Смольном. Промышленники попросили налоговую «понять и простить».



Фото: Официальный сайт администрации Санкт‑Петербурга Поделиться Поделиться





Импортозамещение в условиях санкционного давления стало темой собрания Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга накануне, 21 апреля. Направление и настроение беседе задал губернатор Александр Беглов. Отчитавшись о росте доходов бюджета на 40% в первом квартале 2022-го , глава города дал понять, что «мировая экономика уже не будет прежней». «Надо перестроиться», — сказал он.

Впрочем, по мнению губернатора, ограничения можно обратить себе на пользу. «Санкции сегодня должны пойти не во вред нам, а это как раз возможность перестроиться и сделать шаг вперед к собственному развитию и независимости», — сказал он. По мнению Александра Беглова, зависимость России от продукции других стран в последние годы только нарастала. «Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы — зачем свое делать, если можно купить, и дешевле, и все остальное. Через пять бы были настолько зависимы, что было бы трудно из этого выходить», — сказал он.



При этом антироссийские санкции ударили по «простым людям» в странах, которые их ввели. Министерства этих государств в частности советуют своим гражданам «меньше мыться, меньше тормозить», пояснил губернатор. Александр Беглов пересказал диалог с «коллегой из Великобритании». По словам губернатора, он довел до сведения британца, что принимает контрастный душ в течение 20 минут. «Полную ванну принимаешь? Больше никому не говори. Если наш потребитель узнает, простой гражданин, что вы так пользуетесь, нас просто-напросто порвут», — процитировал губернатор реакцию собеседника.

Оптимизм Александра Беглова разделяет и глава Законодательного собрания Александр Бельский. «Уверен, что те проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись, мы не просто переживем, а это новые возможности. С тем опытом, который вы накопили, с тем интеллектуальным потенциалом, уверен, что мы прорвемся», — сказал он.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак увидел ситуацию не в столь радужных тонах. «Обстановка накалилась до предела», — сказал он, отметив, что, по различным прогнозам, российская экономика в результате санкций просядет на 10–15%. По оценке Турчака, адаптация к новым условиям займет «несколько месяцев». «Но у нас сильный иммунитет, который наша промышленность вырабатывала в течение восьми лет постоянных санкций. У нас есть опыт, когда мы замещали продукцию украинских заводов — на тот момент главного поставщика различных авиакомпонентов и авиадвигателей. Сейчас заводы сами стали выпускать их», — заявил глава Союза.



Окно возможностей петербургская промышленность видит, в частности, в исполнении гособоронзаказа. Сейчас идет формирование новой госпрограммы вооружений на 2024–2033 годы, напомнил Турчак. «В войска поступают новейшие образцы вооружений, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги», — отметил он. Петербургский научно-производственный комплекс внес «значительный вклад» в разработку таких вооружений, как истребитель-бомбардировщик Су-34, самолет Ил-38, атомный ракетоносец «Князь Владимир», зенитно-ракетная система С-500, гиперзвуковая ракета «Кинжал» на самолете Ил-31. Союз промышленников и предпринимателей Петербурга разработал «отдельный перечень мер для предприятий оборонного комплекса, которые выполняют гособоронзаказ», рассказал Турчак. «Выполнение ГОЗ не должно останавливаться ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул он.

Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик также признался, что «позитивно» смотрит на санкции. «Вижу возможности по захвату новых рынков», — сказал он. Чиновник пообещал руководителям предприятий устранить дисбаланс при подготовке кадров, отметив, что колледжи уже начали готовить выпускников под практические задачи. Также власти Северной столицы к середине мая запустят аналог тиндера для импортозамещения — сервис, который поможет предприятиям найти аналоги зарубежной продукции.



Правда, судя по всему, власти и бизнес по-разному подходили к измерению успехов реального сектора. «Кирилл, ты долго объяснял мне, что это такое», — перебил Анатолий Турчак реплику чиновника о рекордных инвестициях в основной капитал.

В перерывах между выступлениями шла церемония награждения отличников производства. «Спасибо, что губернатор не только пришел, но еще и наградил своими высокими наградами», — поблагодарил Александра Беглова один из участников Союза, сорвав аплодисменты, переходящие в овации. Впрочем, промышленникам явно не терпелось покинуть нагретый солнцем зал амфитеатров, на загорающих на свежем воздухе хипстеров «Ленполиграфмаша» многие посматривали с явной завистью.

Ложку дегтя в мед импортозамещения внес вице-президент Союза, председатель совета директоров крупнейшего поставщика новогодних украшений «Компании Омега» Георгий Абелев. Он рассказал историю фирмы, которая производит контроллеры. После введения санкций ее продукция стала резко востребованной, тогда как раньше к крупным заказчикам было не пробиться. «Когда жареный петух клюнул, к ним поехали сразу», — прокомментировал он. На вопрос, где заказчики были раньше, те отозвались: «А нам установки были из Москвы работать с Siemens, и мы работали», пересказал диалог Георгий Абелев и призвал использовать опыт Китая, где, по его словам, предприятиям разрешают закупать импортную продукцию, только если нет отечественных аналогов.



Санкции грозят убытками и остановкой российской промышленности. «На сегодняшний день каждому понятно, что промышленные предприятия будут находиться в еще более тяжелом положении, чем сегодня. Мы идем по инерции. Скоро начнут рваться те или иные цепочки, не будет хватать комплектации, кто-то будет останавливаться», — сказал глава «Компании Омега».

В этих условиях Союз промышленников должен обратиться в ФНС. «Те предприятия, которые отработали нормально с точки зрения уплаты налогов в 2021 и 2020 году, должны быть амнистированы, если были грехи в предыдущие годы. Мы сейчас будем работать в условиях нулевой прибыли, многие, а то и в убытке. Если будем старое еще тянуть, мы просто-напросто загубим бизнес». Президент Союза Анатолий Турчак поддержал предложение. «Подготовим, отправим», — сказал он.

Также Георгий Абелев предложил снизить налоговую нагрузку тем предприятиям, которые остановят деятельность из-за ухода иностранных партнеров. «Из недружественных стран предприятия остановили работу, например, «Икея» никому не платит из подрядчиков. И завтра будет нечем платить налоги. Все, что они недополучили, должно быть не просто разбито на составляющие, надо отнести налоги, чтоб сохранить предприятия, рабочие места и людей», — подчеркнул он.



Страдает отечественный бизнес и от действий российских партнеров. «По некоторым позициям отечественные производители подняли цены в 1,5; 2,47; 3,5 раза. Я задаю себе вопрос, как это так. Может быть, отдельные позиции могут, но ФАС должен такие вещи анализировать. Это не конкуренция, а подлость по отношению к государству, саботаж и вредительство», — отметил Абелев.

«Я не перебрал?» — внезапно прервал свое выступление предприниматель.

«Перебирать-то не надо», — отозвался Анатолий Турчак.

«Я про время», — уточнил Абелев.

Получив от коллег разрешение продолжать, предприниматель рассказал о «странностях» в импортозамещении программного обеспечения. Американские программные продукты для ЗД-моделей обходились в 17–20 тыс. долларов в год. Отечественные аналоги — 176 и 330 тыс. «Надо создать на базе Союза промышленников кластер, чтобы покупать программы на других условиях. Потому что невозможно платить 300 и 500 тысяч за программу, не все выдержат», — отметил он.

Признав свою работу «удовлетворительной», участники Союза промышленников отправились продолжать импортозамещение в грузинский ресторан.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

