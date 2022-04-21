В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder

Отмечается, что органы здравоохранения Испании расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. ECDC подтвердил 85 случаев заражения в странах — членах Европейского союза, еще 29 случаев пока находятся на изучении.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) сообщил, что в Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией марки Kinder бельгийского производства. Об этом 21 апреля сообщает испанская газета El Mundo .

При этом в Германии обнаружено уже 11 случаев сальмонеллеза, во Франции — 37, в Ирландии — 15, тогда как в Великобритании их уже 73.



Европейская организация обратила внимание на «необычное количество госпитализированных детей» из-за этой вспышки, а также упомянула о серьезных симптомах, в их числе — кровавая диарея.



Добавим, две недели назад испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan) отозвало некоторые партии продуктов Kinder после того, как стало известно о вспышке заболевания.



9 апреля «Фонтанка» писала, что Ferrero добровольно отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике в бельгийском городе Арлон. На фабрике была обнаружена сальмонелла, из-за чего ее работу приостановили на время расследования.



За день до этого Роспотребнадзор предупредил россиян об опасном шоколаде Kinder, который может встретиться на полках магазинов. Еще ранее из-за риска заражения сальмонеллезом Ferrero начала отзыв шоколадных яиц Kinder в ряде стран Европы и на Ближнем Востоке.

