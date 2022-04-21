В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) сообщил, что в Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией марки Kinder бельгийского производства. Об этом 21 апреля сообщает испанская газета El Mundo.
Отмечается, что органы здравоохранения Испании расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. ECDC подтвердил 85 случаев заражения в странах — членах Европейского союза, еще 29 случаев пока находятся на изучении.
При этом в Германии обнаружено уже 11 случаев сальмонеллеза, во Франции — 37, в Ирландии — 15, тогда как в Великобритании их уже 73.
Европейская организация обратила внимание на «необычное количество госпитализированных детей» из-за этой вспышки, а также упомянула о серьезных симптомах, в их числе — кровавая диарея.
Добавим, две недели назад испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan) отозвало некоторые партии продуктов Kinder после того, как стало известно о вспышке заболевания.
9 апреля «Фонтанка» писала, что Ferrero добровольно отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике в бельгийском городе Арлон. На фабрике была обнаружена сальмонелла, из-за чего ее работу приостановили на время расследования.
За день до этого Роспотребнадзор предупредил россиян об опасном шоколаде Kinder, который может встретиться на полках магазинов. Еще ранее из-за риска заражения сальмонеллезом Ferrero начала отзыв шоколадных яиц Kinder в ряде стран Европы и на Ближнем Востоке.