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    Первая настоящая жертва самокатного сезона: 18-летнюю увезли в больницу после встречи с транспортным средством на севере Петербурга

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    9 комментариев

    Скорая увезла девушку после наезда электросамоката в Выборгском районе Петербурга.

    Сообщение о ДТП поступило в полицию накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. По предварительной информации, у дома 86/3 по проспекту Луначарского электросамокатчик сбил девушку 18 лет.

    Пострадавшую госпитализировали в стационар, откуда после оказания медпомощи отпустили.

    Днем раньше появилась информация о том, что на набережной Фонтанки самокат сбил известного архитектора Адама Деги. Однако, как установили в полиции, травмы мужчина получил не в результате наезда, а после удара кулаком от курьера «Самоката». Служба доставки уже сообщила, что прекратила сотрудничество с задержанным за нападение.

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    Комментарии (9)

    265056402
    если адекватно оценивать обстановку, нормальный транспорт. Но всё же нервней велосипеда. Сложней ехать, потому что стоишь. Хотя конечно как ими рулят посреди людей, понятно только, что у них нет плана на случай, если кто-то дернется на шаг в сторону, или дитё побежат. Или красота - кто-то из здания или машины дверь откроет. дверь машины вообще классика.
    romk
    И доколе это будет продолжаться?
    Сколько ещё человек должно попасть в больницу с черепно-мозговыми, чтобы наконец разделить пешеходов и велосипедистов/самокатчиков?
    муматор
    давно пора ввести штрафы и конфискацию для всех упырей гоняющих по тротуарам. Но ... кому-то это невыгодно, видимо.
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