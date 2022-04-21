Первая настоящая жертва самокатного сезона: 18-летнюю увезли в больницу после встречи с транспортным средством на севере Петербурга

Сообщение о ДТП поступило в полицию накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. По предварительной информации, у дома 86/3 по проспекту Луначарского электросамокатчик сбил девушку 18 лет.

Пострадавшую госпитализировали в стационар, откуда после оказания медпомощи отпустили.



Днем раньше появилась информация о том, что на набережной Фонтанки самокат сбил известного архитектора Адама Деги. Однако, как установили в полиции, травмы мужчина получил не в результате наезда, а после удара кулаком от курьера «Самоката». Служба доставки уже сообщила, что прекратила сотрудничество с задержанным за нападение.

