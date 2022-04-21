В Петербурге требуют возбудить уголовное дело из-за сноса торговых бань Екимовой на Петроградской стороне

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский направил обращения в прокуратуру, службу судебных приставов и в аппарат вице-губернатора Николая Линченко. В бессилии контролирующих органов перед сносом зданий на Малом проспекте П. С. он видит уголовное.
Сканы своих обращений Вишневский опубликовал 20 апреля в своем телеграм-канале. В них он излагает обстоятельства: застройщик силами подрядной организации начал снос на Малом проспекте П. С., 4. Это комплекс зданий завода «Навигатор», в состав которого входят корпуса торговых бань Екимовой. Их градозащитники считают историческими, а пост-революционную дату постройки — ошибкой. Свою позицию они доказывают в суде, который 19 апреля наложил обеспечительные меры — запретил до завершения дела трогать эти здания. Несмотря на это, начавшийся еще 15 апреля снос продолжился и после судебного определения, один из корпусов рухнул.
По словам Вишневского, Госстройнадзор на проверку не вышел. Приезжавшие приставы, полицейские и росгвардейцы «оказались не в состоянии — или не пожелали — обеспечить исполнение судебного акта». В зависимости от адресата Вишневский просит принять меры прокурорского воздействия, «выяснить причины попустительства исполнительных органов государственной власти», составить протокол об административном правонарушении в отношении демонтажной компании «Прайд» («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»). Кроме того, возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК («Злостное неисполнение... вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению»).
Полиция приезжает на адрес начиная с 15 апреля, приставы - с момента исполнительного производства, однако предотвратить снос это не помогло. По данным активистов, приставы появлялись и утром 21 апреля. На момент публикации работы не возобновились, однако на территории переносят провода, которые идут к опоре ЛЭП, что может свидетельствовать, по их мнению, о подготовке нового этапа сноса. Подробнее о том, кто занимается демонтажом на Малом проспекте П.С. и не только, — читайте в материале «Фонтанки».