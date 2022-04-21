В Петербурге требуют возбудить уголовное дело из-за сноса торговых бань Екимовой на Петроградской стороне

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский направил обращения в прокуратуру, службу судебных приставов и в аппарат вице-губернатора Николая Линченко. В бессилии контролирующих органов перед сносом зданий на Малом проспекте П. С. он видит уголовное.



Сканы своих обращений Вишневский опубликовал 20 апреля в своем телеграм-канале. В них он излагает обстоятельства: застройщик силами подрядной организации начал снос на Малом проспекте П. С., 4. Это комплекс зданий завода «Навигатор», в состав которого входят корпуса торговых бань Екимовой. Их градозащитники считают историческими, а пост-революционную дату постройки — ошибкой. Свою позицию они доказывают в суде, который 19 апреля наложил обеспечительные меры — запретил до завершения дела трогать эти здания. Несмотря на это, начавшийся еще 15 апреля снос продолжился и после судебного определения, один из корпусов рухнул.

