В Петербурге выставку «Геноциду — нет!» отменили за день до открытия

«Случилось то, чего мы не ожидали — полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент. <...> В течение нескольких дней в режиме нон-стоп мы работали над урегулированием вопроса, однако решить его так и не удалось», — говорится в сообщении организации. Там также говорится, что решить проблему пытались в том числе на уровне Генерального консульства Армении.

В Петербурге отменили выставку «Геноциду — нет!», которая была приурочена ко Дню памяти жертв геноцида армян. Об этом накануне сообщила армянская региональная молодежная ассоциация (АРМА).

Выставка должна была открыться в историческом парке «Россия — моя история». АРМА пишет, что сейчас ищет другую площадку для проведения мероприятия.



В парке «Россия — моя история» на звонок «Фонтанки» не ответили. Мы отправили уточняющие вопросы на почту пресс-службы.

