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    В Петербурге выставку «Геноциду — нет!» отменили за день до открытия

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    6 комментариев

    В Петербурге отменили выставку «Геноциду — нет!», которая была приурочена ко Дню памяти жертв геноцида армян. Об этом накануне сообщила армянская региональная молодежная ассоциация (АРМА).

    «Случилось то, чего мы не ожидали — полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент. <...> В течение нескольких дней в режиме нон-стоп мы работали над урегулированием вопроса, однако решить его так и не удалось», — говорится в сообщении организации. Там также говорится, что решить проблему пытались в том числе на уровне Генерального консульства Армении.

    Выставка должна была открыться в историческом парке «Россия — моя история». АРМА пишет, что сейчас ищет другую площадку для проведения мероприятия.

    В парке «Россия — моя история» на звонок «Фонтанки» не ответили. Мы отправили уточняющие вопросы на почту пресс-службы.

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    Комментарии (6)

    265055770
    Это они все еще по поводу 1915 года?
    Инкогнито2021
    Запретят слово Геноцид, впрочем как и слово Мир
    User12345
    Не ну армяне реально достали со своим геноцидом! Носятся с ним как с писаной торбой🤷‍♂️
    Они настолько этим уже все уши прожужжали что у меня первая ассоциация со словом «армяне» и «Армения» — это геноцид!
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