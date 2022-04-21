В МИД РФ заявили, что гарантами безопасности Украины могут быть члены «пятерки» СБ ООН

Основу государств — гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай). Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.



По его словам, этот вопрос является одной из тем российско-украинских переговоров.



«Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен», — сказал он в интервью ТАСС, опубликованном 21 апреля.

