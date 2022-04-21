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    В МИД РФ заявили, что гарантами безопасности Украины могут быть члены «пятерки» СБ ООН

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    2 комментария

    Основу государств — гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай). Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

    По его словам, этот вопрос является одной из тем российско-украинских переговоров.

    «Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен», — сказал он в интервью ТАСС, опубликованном 21 апреля.

    Также одной из стран-гарантов в Москве видят Белоруссию и настаивают на подключении Минска к процессу. «Это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», — уверен Полищук.

    Ранее продолжение переговоров подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако, по ее словам, Киев пытается затягивать процесс и использует его в качестве отвлекающего маневра. Также она подчеркнула, что Москва «потеряла доверие» к украинским переговорщикам.

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    Комментарии (2)

    Pilat
    Как будто это на западе кого то интересует.
    Леонтий
    Хохлы упёрлись.Ничего они не подпишут.Теперь все на поле боя решаться должно.Момент истины ,так сказать.
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