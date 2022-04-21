Джокович раскритиковал запрет российским теннисистам участвовать в Уимблдоне

Первая ракетка мира Новак Джокович считает неправильным решение запретить россиянам и белорусам участвовать в теннисном турнире «Уимблдон».



В ходе пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде спортсмен отметил, что как «дитя войны» он выступает против боевых действий, но политика не должна вмешиваться в спорт.



«Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», — сказал Джокович (цитата по «Чемпионату»).

