Джокович раскритиковал запрет российским теннисистам участвовать в Уимблдоне

Первая ракетка мира Новак Джокович считает неправильным решение запретить россиянам и белорусам участвовать в теннисном турнире «Уимблдон».
В ходе пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде спортсмен отметил, что как «дитя войны» он выступает против боевых действий, но политика не должна вмешиваться в спорт.
«Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», — сказал Джокович (цитата по «Чемпионату»).
Ранее против запрета высказалась и Ассоциация теннисистов-профессионалов, в организации это решение посчитали дискриминацией по национальному признаку.
Накануне Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому теннисисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в «Уимблдоне» — одном из четырёх турниров «Большого шлема».