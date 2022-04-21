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    Джокович раскритиковал запрет российским теннисистам участвовать в Уимблдоне

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    4 комментария

    Первая ракетка мира Новак Джокович считает неправильным решение запретить россиянам и белорусам участвовать в теннисном турнире «Уимблдон».

    В ходе пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде спортсмен отметил, что как «дитя войны» он выступает против боевых действий, но политика не должна вмешиваться в спорт.

    «Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», — сказал Джокович (цитата по «Чемпионату»).

    Ранее против запрета высказалась и Ассоциация теннисистов-профессионалов, в организации это решение посчитали дискриминацией по национальному признаку.

    Накануне Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому теннисисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в «Уимблдоне» — одном из четырёх турниров «Большого шлема».

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    Комментарии (4)

    Олимпиец
    Спортсмены такого уровня уже давно ни ассоциируются ни какими странами, Зверев вообще немец , Гаврилова австралийка, Шарапову россиянкой называл только Тарпищев, а кто знает приписку к стране Вавринки или Манфиса?
    Михаил Петров-Водкин
    Братушка заслужил российский паспорт из рук самого вождя, как Депардье.
    Батарейкин
    Мог бы как серб проявить солидарность, например, игнорировать турнирчик!
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