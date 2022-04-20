ATP назвала дискриминацией решение англичан не допустить российских теннисистов до Уимблдона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) раскритиковала решение британского теннисного турнира «Уимблдон» отказать в участии россиянам и белорусам. Официальное заявление об этом в своих социальных сетях опубликовал 20 апреля американский журналист Кристофер Клэри.
«Мы полностью осуждаем действия России на территории Украины. Мы гордимся, что наш спорт основан на принципах соревновательности и справедливости, в соответствии с которыми игроки получают право выступать на турнирах за счет своего рейтинга. Поэтому мы считаем сегодняшнее решение «Уимблдона» и LTA несправедливым и опасным на будущее. Кроме того, дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с «Уимблдоном», по которому единственным критерием для допуска игрока до турнира служит его рейтинг. Считаем важным подчеркнуть, что игроки из России и Беларуси продолжат выступать на турнирах ATP под нейтральным флагом — это позиция, которую до сегодняшнего дня разделяло все теннисное сообщество», — говорится в заявлении.
Ранее Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому теннисисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в «Уимблдоне» — одном из четырёх турниров «Большого шлема».
LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям РФ и Белоруссии в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.