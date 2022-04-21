Минтруд хочет частично компенсировать предприятиям оплату временной занятости

Как говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, поддержка организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, позволит «сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы граждан», пишет 21 апреля ТАСС .

Министерство труда и соцзащиты РФ планирует возместить работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника. Всё ради поддержки занятости населения и рынка труда «в условиях санкционного давления».

«В рамках мероприятия предусматривается компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, и материально-техническое обеспечение работ. Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент», — сказано в документе.



«Фонтанка» писала, что в Петербурге под риском «высвобождения» находятся 18 215 работников предприятий, эта цифра включает тех, кто уже сменил режим работы. По данным Смольного, из них в простое находятся 15 936 работников на 75 предприятиях. Также в общую цифру «потенциальной безработицы» включены те, кто трудится в режиме неполной занятости.



В середине апреля стало известно, что город на Неве получит более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов для развития рынка труда.

