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    Минтруд хочет частично компенсировать предприятиям оплату временной занятости

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    10 комментариев

    Министерство труда и соцзащиты РФ планирует возместить работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника. Всё ради поддержки занятости населения и рынка труда «в условиях санкционного давления».

    Как говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, поддержка организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, позволит «сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы граждан», пишет 21 апреля ТАСС.

    «В рамках мероприятия предусматривается компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, и материально-техническое обеспечение работ. Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент», — сказано в документе.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге под риском «высвобождения» находятся 18 215 работников предприятий, эта цифра включает тех, кто уже сменил режим работы. По данным Смольного, из них в простое находятся 15 936 работников на 75 предприятиях. Также в общую цифру «потенциальной безработицы» включены те, кто трудится в режиме неполной занятости.

    В середине апреля стало известно, что город на Неве получит более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов для развития рынка труда.

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    Комментарии (10)

    X-кот
    Интересно, до конца спецоперации хватит средств подкармливать "глубинный", или уже печатный станок набирает обороты? Ощущение, что нынешние спецорганизаторы всеми своими действиями мечтают дотянуть до очень конкретной и не слишком отдаленной точки времени, а дальше хоть трава не расти
    Михаил Петров-Водкин
    «Наш ответ ̶Ч̶е̶м̶б̶е̶р̶л̶е̶н̶у̶ Байдену»
    X-кот
    Вот интересно, на каких площадках еще барагузова пашет :) 200 постов ей здесь точно не набрать..
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