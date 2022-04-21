Квартира в Португалии и старенькая «Лада». Чем владеют и сколько зарабатывают депутаты ЗакСа

Петербургские депутаты отчитались о доходах за 2021 год. Как выяснила «Фонтанка», большинство из них не бедствуют — в собственности народных избранников и их жён два «Ягуара», два «Порше-Кайена» и «Инфинити», но в то же время есть и те, кто кроме старенькой «Лады» ничего другого позволить себе и не могут.

Декларации депутатов опубликовали на сайте Заксобрания вечером 20 апреля. Из них следует, что спикер парламента Александр Бельский ведёт самый усреднённый образ жизни — за 2021 год он заработал 3,1 млн рублей.

Выходец из строительного бизнеса Алексей Далматов отчитался о доходе в 32 млн рублей. В его собственности помимо прочего квартира в Португалии и дом в Испании. На втором месте по доходам — депутат, а до этого бизнесмен, избравшийся от «Новых людей», Дмитрий Павлов. Он заработал 22 млн рублей, помимо 8 квартир и 16 нежилых помещений, на него оформлен парусник. Вице-спикер парламента Марина Шишкина отчиталась о недвижимости в Финляндии. В семье главы фракции «Единая Россия» депутата Павла Крупника доход за прошлый год составил 28 млн, 26 из них принесла в дом супруга депутата. Единоросс Александр Кущак задекларировал три земельных участка, четыре дома и две квартиры, а также 9,6 млн рублей годового дохода. Как и у единоросса Крупника, жена «яблочника» Бориса Вишневского в 2021 году принесла в семью больше, чем её супруг: согласно декларации, она заработала 6,7 млн рублей, тогда как Вишневский — 2,8 млн. Дочь экс-спикера ЗакСа Марина Макарова, до выборов замглавы администрации Петроградского района с фамилией Лыбанева, задекларировала доход в 6,6 млн рублей.