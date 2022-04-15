Газопровод и депутатская дача. Сколько заработали петербургские депутаты Государственной думы

Депутаты Государственной думы 15 апреля отчитались о доходах за 2021 год. Как выяснила «Фонтанка», самым бедным представителем народных избранников от Петербурга стала 25-летняя Ксения Горячева от «Новых людей», самым богатым — изгнанный из «Единой России» Евгений Марченко.
Ксения Горячева отчиталась, что заработала 1,6 млн рублей. Евгений Марченко сообщил о доходе в 21 млн рублей. Судя по всему, за прошлый год он продал две из трёх до этого принадлежавших ему квартир.
Неплохой год вышел у единоросса Сергея Боярского: он заработал 10,7 млн рублей — это почти на 800 тысяч больше, чем годом ранее.
9,4 млн рублей заработал единоросс Виталий Милонов. Это на три млн рублей больше, нежели годом ранее. Имущество и транспортные средства у депутата не изменились.
8,5 млн рублей заработала Елена Драпеко. Почти на полмиллиона больше, чем годом ранее. В отличие от декларации 2020 года в её собственности появилась необычная недвижимость: долевая собственность газопровода среднего, высокого давления. За год она купила ещё одну квартиру (теперь в декларации их три) и машино-место.
6,1 млн рублей заработал коммунист Сергей Пантелеев. Его доход не сильно отличается от заработанного годом до этого.
На 300 тысяч снизился доход депутата от «Единой России» Юрия Петрова: с 6,4 млн до 6,1 млн рублей. Впрочем, он по-прежнему ездит на «Мерседесе» и вместо арендованной депутатской квартиры живёт на депутатской даче.
На посту депутата Госдумы вырос доход и у бывшего спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. За 2021 год он получил 6,6 млн рублей. Это почти на два млн больше, чем годом ранее.
5,7 млн рублей задекларировал единоросс Михаил Романов. Его доход за год почти не изменился.
Бывший вице-спикер петербургского парламента Сергей Соловьев, ставший депутатом Госдумы, отчитался о доходе в 3,7 млн рублей. Чуть меньше у его коллеги, также перешедшего из Законодательного собрания в Госдуму, Александра Тетердинко — 3,6 млн рублей. Бывший глава Приморского района города Николай Цед задекларировал 4,2 млн рублей.