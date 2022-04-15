Газопровод и депутатская дача. Сколько заработали петербургские депутаты Государственной думы

Депутаты Государственной думы 15 апреля отчитались о доходах за 2021 год. Как выяснила «Фонтанка», самым бедным представителем народных избранников от Петербурга стала 25-летняя Ксения Горячева от «Новых людей», самым богатым — изгнанный из «Единой России» Евгений Марченко.

Ксения Горячева отчиталась, что заработала 1,6 млн рублей. Евгений Марченко сообщил о доходе в 21 млн рублей. Судя по всему, за прошлый год он продал две из трёх до этого принадлежавших ему квартир.



Неплохой год вышел у единоросса Сергея Боярского: он заработал 10,7 млн рублей — это почти на 800 тысяч больше, чем годом ранее.

9,4 млн рублей заработал единоросс Виталий Милонов. Это на три млн рублей больше, нежели годом ранее. Имущество и транспортные средства у депутата не изменились.

8,5 млн рублей заработала Елена Драпеко. Почти на полмиллиона больше, чем годом ранее. В отличие от декларации 2020 года в её собственности появилась необычная недвижимость: долевая собственность газопровода среднего, высокого давления. За год она купила ещё одну квартиру (теперь в декларации их три) и машино-место.